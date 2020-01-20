أسباب جمود سوق الانتقالات الشتوي في الدوري المصري

رفعت أندية الدوري المصري شعار الجمود في فترة الانتقالات الشتوية الحالية التي قاربت من الانتهاء ووصلت للـ10 أيام الأخيرة.

وشتان الفارق ما بين الميركاتو الشتوي للدوري المصري في الموسم الحالي والموسم الماضي الذي اتسم بالحراك والعديد من الصفقات التي أثارت جدلا واسعا وخطفت الأضواء وقتها.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ الفارق الكبير بين ميركاتو شتاء 2020 في الدوري المصري وميركاتو العام الماضي:

الأهلي يحسم صفقاته سريعا

نجح النادي الأهلي في حسم ملف صفقاته الشتوية سريعا وبناء على طلب المدير الفني السويسري رينيه فايلر.

وضم الأهلي اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، كما تعاقد مع السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي في صفقة يتردد أنها تكلفت 2.5 مليون يورو.

وأعلن الأهلي غلق قائمته بضم اللاعبين، وبدأ الحديث داخل القلعة الحمراء حول إعارة بعض اللاعبين واستقر الرأي على إعارة صالح جمعة وحسين السيد بجانب أحد اللاعبين الأجانب وغالبا المغربي وليد أزارو والأنغولي جيرالدو دا كوستا.

الأزمة المالية تعطل الزمالك

وتأثر نادي الزمالك بالأزمة المالية التي ألقت بظلالها على الفريق الأبيض.

وأعلن الزمالك قيد لاعبه الكونغولي كابونغو كاسونغو مهاجم الفريق العائد من تجربة لم تكتمل مع الوداد البيضاوي المغربي لدعم خط الهجوم الأبيض؛ رغم حاجة الزمالك لضم لاعب وسط بعد إصابة محمود عبدالعزيز بقطع في الرباط الصليبي وأيضا مركز الظهير الأيمن بعد رحيل التونسي حمدي النقاز وفسخ عقده من طرف واحد.

وسارت التعاقدات الشتوية بهدوء شديد في أغلب أندية الدوري المصري، فأعلن نادي الاتحاد السكندري ضم اللاعب الليبي أنيس سلتو، كما ضم حرس الحدود التونسي أيوب مشارك على سبيل الإعارة، وتعاقد سموحة مع محمد طلعت، وأعلن الإسماعيلي اقترابه من ضم التونسي فخرالدين بن يوسف.

وضم أسوان 3 ناشئين من الزمالك بجانب محمد مرسي لاعب إنبي، وتعاقد طنطا مع لاعبين من الزمالك بجانب محمود منصور مدافع سموحة وأحمد سالم صافي لاعب بتروجيت، وتعاقد إنبي مع أحمد علي مهاجم بيراميدز، كما ضم طلائع الجيش الرواندي كيفين موهيري لاعب المقاصة ومحمد جمال بيبو مهاجم سموحة.

أزمة الاستبدال

ألقت أزمة الاستبدال بظلالها على الميركاتو الشتوي في مصر بعدما أقرت اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة بنودا جديدة للقيد في بداية الموسم بأحقية كل فريق في استبدال 5 لاعبين على مدار الموسم.

ورفض اتحاد الكرة فكرة زيادة عدد المستبدلين في القائمة الخاصة بكل فريق أو تعديل اللوائح حتى إذا كانت هناك ظروف إجبارية مثل الإصابات الطويلة.

وقال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لشبكة ”إرم نيوز“ إنه لا مجال لتعديل اللوائح الخاصة بالبطولة لأنه من شأنه إبطال المسابقة موضحا أن القوائم الحالية تساعد الأندية على وجود بدائل بجانب وجود قطاعات ناشئين في الأندية تمدها بالمواهب.

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“ أن الأهلي كان من مصلحته تعديل لائحة الاستبدال خاصة أن الفريق يضم 3 إصابات طويلة مثل محمد محمود وحمدي فتحي وسعد سمير ولكن الأفضل الالتزام باللوائح التي تنص عليها البطولة.

وقال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك لشبكة ”إرم نيوز“ إن اتحاد الكرة حرم عدة أندية بتمسكه بلائحة الاستبدال وعدم تطبيق روح القانون خاصة أن الزمالك وعدة أندية أخرى؛ وخاصة الفرق التي تلعب البطولات الأفريقية والعربية مثل الأهلي وبيراميدز لديها ظروف قهرية بسبب كثرة الإصابات.

خفوت بيراميدز.. ورحيل آل الشيخ

من العوامل التي ساهمت في جمود الميركاتو الشتوي خفوت نادي بيراميدز وتوقفه عن إبرام بعض الصفقات بجانب الأخطاء الإدارية التي أدت لعدم قيد لاعب مثل أحمد حمودي وإغلاق القائمة بضم عدة لاعبين.

وتسبب رحيل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية أيضا في قلة إنفاق بيراميدز بصورة كبيرة بعكس الانتقالات في الموسم الماضي التي شهدت تعاقدات كبيرة من الفريق على رأسها السوري عمر خريبين والإكوادوري جون سيفوينتي والبيروفي كريستيان بينافينتي والبوركيني إيريك تراوري.

وتسببت صفقات بيراميدز المميزة في تعاقدات كبيرة للأهلي في يناير الماضي بضم أغلى ميركاتو في تاريخ القلعة الحمراء والتعاقد مع رمضان صبحي وحمدي فتحي وياسر إبراهيم والأنغولي جيرالدو وحسين الشحات.