النادي الأهلي المصري يكشف سر رغبة فايلر في الاستغناء عن صالح جمعة والأندية الأقرب لضمه (فيديو)

كشف المهندس عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات في النادي الأهلي المصري، عن سر رغبة الجهاز الفني في الاستغناء عن صالح جمعة، لاعب الفريق، إثر تصريحات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، والذي طلب بشكل واضح رحيل اللاعب.

وأبدى صالح جمعة حزنه من معاملته بشكل سيئ وغير مبرر من قبل السويسري رينيه فايلر، قائلا في تصريحات سابقة: ”يتم معاملتي بشكل سيئ من قبل فايلر، ويقوم -دائما- باستبعادي من القائمة ومن التقسيمة في التدريبات ولا أعلم السبب“.

وقال القيعي من جانبه في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”هناك أكثر من جلسة جمعت اللاعب مع الجهاز الإداري بقيادة سيد عبدالحفيظ وبناء على مجموعة من المواقف وكان حديث الساعة على مدار أكثر من شهر، والناس كلها تحدثت إن من مصلحة اللاعب الذي يملك إمكانيات كبيرة ولكنه يحتاج للخروج للإعارة، ومطلوب في أكثر من نادِ، وقرار إعارة اللاعب ليس فرديا ولكنه بإجماع الآراء سواء في لجنة التخطيط والكرة أو الجهاز الفني“.

وتابع: ”قد يكون من الحكمة والمناسب مثلما صرح رينيه فايلر بأن يخرج صالح جمعة على سبيل الإعارة ليستجمع أموره الفنية، وهو لاعب كبير ويستطيع أن يفعل ذلك”، لافتا إلي أن قرار استبعاد صالح جمعة الفترة الحالية من القلعة الحمراء وخروجه على سبيل الإعارة له علاقة بأمور فنية وذهنية وطريقة تفكيره في كرة القدم التي ربما لا تتناسب مع الرؤية التي يحتاجها الجهاز الفني في هذه المرحلة، ولا نقدر أن نعيش ظروف الناس بالنيابة عنهم“.

وأكمل: ”ممكن يجرب في مكان تاني لفترة ومش معني كده إنه مستغني عنه بالمعنى المفهوم، ولكنه ليس رجل المرحلة بالنسبة لفايلر، ويريد التركيز في بدائل أخرى“، لافتًا إلى أن صالح جمعة لديه عدد من العروض وعلى رأسهم سموحة والإسماعيلي وإنبي والاتحاد وعدد من الأندية، وكذلك عدد من اللاعبين الأخرين.

وأردف: ”اللاعب سيلاقي فسحة من الوقت ليسترد نفسه، ومن لديه الإرادة ومتمسك بالأهلي سيجد مكانه متاحا“.

وأوضح: ”الأهلي في طريقه للاستغناء عن أحد اللاعبين وليد أزارو و الأنغولي جيرالدو، وهناك الكثير من الحلول لتسويق أحدهما“.

وعن مهاجم الأهلي الجديد السنغالي أليو بادجي، أشار القيعي: ”الأهلي لديه غزارة في التهديف وقوة في الدفاع ولكن جمهور الأهلي لا يشبع ويريد الأفضل، وقد يكون فايلر وجد ضالته في أليو بادجي وأنا شخصيا لا أحب أن أحكم عن طريق السيرة الذاتية أو الفيديوهات والكرة لها مؤثرات تؤثر على نجاح اللاعب من الانسجام والانضباط والتوفيق“.

ولم يشارك صالح جمعة في أي دقيقة مع الأهلي هذا الموسم، إذ انضم صاحب الـ 26 عاما إلى الأهلي قادما من إنبي عام 2015.

وشارك صالح جمعة في 69 مباراة بقميص الأهلي ونجح في تسجيل 12 هدفا وصناعة 13.

وحصد صالح جمعة 4 ألقاب دوري مصري مع الأهلي، إلى جانب لقب كأس مصر مرة واحدة.