رينيه فاير المدير الفني للأهلي: صالح جمعة لن يتواجد مع الفريق الأحمر مجددًا

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي المصري رحيل صالح جمعة مهاجم الفريق الأحمر.

وكان فايلر قد استبعد صالح جمعة من حساباته منذ توليه الإدارة الفنية للنادي الأهلي ولم يشارك اللاعب تحت قيادة السويسري.

وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب:“صالح لن يتواجد في صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة بعد حديثه لوسائل الإعلام المصرية، بشأن تعرضه لمعاملة سيئة“.

وأوضح:“لا أتابع وسائل الإعلام المصرية، ولكنني عرفت ما قاله صالح جمعة، وبناءً على تصريحاته تم خصم مبلغ مالي منه“.

وتابع:“أتمنى له النجاح مع أي فريق آخر وأن ينجح هناك، لكنه لن يتواجد معنا خلال الفترة المقبلة“.

يذكر أن صالح جمعة اتهم فايلر بأنه يعامل بشكل سيئ وغير مبرر.

وكشف جمعة أن المدير الفني للأهلي يقوم دائمًا باستبعاده من القائمة والتقسيمة في التدريبات دون أسباب محددة، بل ويقوم بتصعيد ناشئين للعب التقسيمة في التدريبات على حسابه.

وحقق الأهلي فوزه الثاني عشر تواليًا منذ بداية الموسم بتغلبه على منافسه المباشر ”المقاولون العرب“ 2-0، اليوم الأحد، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري المصري لكرة القدم.

وافتتح الأهلي التسجيل عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 20.

وأضاف البديل وليد سليمان الهدف الثاني (81).

ورفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الأول بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد ”المقاولون“ العرب عند 29 نقطة في المركز الثاني.