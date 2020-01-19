بعد تأجيل مباريات للأهلي والزمالك.. بيان ناري من بيراميدز لاتحاد الكرة المصري

أصدر نادي بيراميدز بياناً رسمياً انتقد خلاله قرار اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك ضد المصري البورسعيدي ببطولة الدوري المصري لدعم الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية.

وأكد بيراميدز عبر بيان قال فيه ”اتحاد الكرة تجاهل الضلع الرابع المشارك في البطولات الأفريقية وكأن لجنة المسابقات باتحاد الكرة تعاقب المتفوق خاصة أن بيراميدز يحقق أفضل نتائج لناد مصري في بطولات أفريقيا هذا الموسم، محرزاً 9 انتصارات وتعادلا وحيدا في مشواره، وتعاقبه على تأهله المبكر للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية، وترفض دعمه هو الآخر ومنحه فرصة لالتقاط الأنفاس“.

وأضاف بيان بيراميدز: ”سبق لنادي بيراميدز أن كان الوحيد الذي خاض مباريات في بداية الموسم مع تأجيل باقي مباريات الأندية، وأجبر على خوض لقاءات كأس مصر وهو يعاني من سفر مستمر لخوض لقاءات الكونفدرالية، وهو الفريق الوحيد بين الأندية الأربعة المشاركة ببطولتي أفريقيا الذي خاض 6 مباريات في الدور التمهيدي للكونفدرالية، كما أنه اضطر بناء على قرار اللجنة الموقرة إلى خوض لقاء بالدوري وقت تجمع المنتخب الوطني والتوقف الدولي، دون مراعاة للنادي“.

وتابع البيان:“بيراميدز يعاني من ضغط المباريات بشدة، ورغم أنه يلعب في أفريقيا مثل الأهلي والزمالك إلا أنه خاض عدد مباريات أكثر من الفريقين في الدوري، ومع التأجيل الجديد للفريقين يكون بيراميدز خاض عددا أكبر بكثير، ومع ذلك لم تضع لجنة المسابقات كل ذلك في اعتبارها عند تأجيل المباراتين ما يجعل النادي في موضع شك ودهشة من ذلك القرار“.

وطالب بيراميدز اتحاد الكرة ولجنة المسابقات بإعادة النظر سريعاً في ذلك القرار، وتحقيق العدالة والمساواة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.