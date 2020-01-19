رسميا.. نادي الزمالك يغلق الميركاتو الشتوي بهذه الصفقة

قام الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون، بقيد المهاجم الكونغولي كاسونجو كابونجو، في القائمة المحلية، ليكون لاعبا في صفوف الفريق رسميا بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة في ظل حاجة الفريق لمهاجم، ليكون بجوار مصطفى محمد الذي يشارك بمفرده في هذا المركز بالفترة الأخيرة .

وجاء قيد الزمالك لكاسونجو في قائمة الفريق المحلية بناء على رغبة كارتيرون، الذي رفض التعاقد مع أي صفقة من خارج النادي، واكتفى بقيد كاسنجو، العائد من رحلة احتراف قصيرة في صفوف نادي الوداد المغربي وسيتم قيد اللاعب في القائمة الأفريقية للقلعة البيضاء خلال الساعات المقبلة، ليشارك بداية من لقاء مازيمبي الكونغولي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبذلك لا يحق للزمالك ضم أي صفقة أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة بعد أن رفض الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب الاستبدال، بعد أن رفضت معظم أندية الدوري فتحه بقيادة النادي الأهلي، وتمسكوا باستكمال البطولات المحلية هذا الموسم بنفس القواعد التي بدأ بها، من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين الأندية.

وقام الزمالك بقيد كاسونجو كابونجو في القائمة المحلية بديلا لحمد النقاز ظهير أيمن الفريق ومنتخب تونس، الذي هرب من النادي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية منذ عدة أشهر، وقام الزمالك بإرسال مستحقات اللاعب التونسي عبر حسابه البنكي حتى شهر أبريل المقبل، وتم إثبات هذا الأمر في خطاب رسمي تم إرساله لاتحاد الكرة حتى يرسله للفيفا، للحفاظ على حقوق النادي.

على جانب آخر طلب مسؤولو الزمالك من عبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق، الحديث مع شقيقه صالح جمعة، لاعب وسط الأهلي، لاستطلاع رأيه بشأن الانضمام لصفوف القلعة البيضاء بداية من فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في بداية الموسم المقبل استغلالا لأزمة اللاعب الحالية مع ناديه، والجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة رينيه فاير.

ويرغب الزمالك في ضم صالح جمعة للرد على نجاح الأهلي في التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب القلعة البيضاء السابق، ويسعى الزمالك لضم اللاعب بشكل مجاني من خلال فسخ اللاعب لتعاقده مع القلعة الحمراء في نهاية الموسم الحالي، في حالة عدم رحيله على سبيل الإعارة لأي ناد في يناير الجاري واستمرار تجميده علي الدكة، ويحق للاعب وفقا لقواعد الفيفا فسخ تعاقده مع ناديه في حالة عدم المشاركة في 10% من مباريات الموسم في كافة البطولات التي يشارك فيها النادي.

وقال مصدر داخل الزمالك لإرم نيوز: ”طلب مسؤولو الزمالك من عبدالله جمعة محاولة إقناع شقيقه بعدم الرحيل عن الأهلي خلال الفترة الحالية والاستمرار لنهاية الموسم الحالي دون مشاركة، حتى يستطيع أن يفسخ تعاقده مع القلعة الحمراء، وينتقل للزمالك، مع الوعد بالحصول على مقابل مادي مناسب يعوضه رحيله من الأهلي ورفض الإعارة في يناير“.

وأضاف المصدر: “ أغلق مسؤولو الزمالك التفاوض مع المغربي وليد أزارو لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليا، خاصة بعد أن تم قيد كاسونجو، ولا يوجد مكان في القائمة لضم لاعب جديد، مع احتمالية تجدد المفاوضات في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في حالة عدم رحيل اللاعب عن الأهلي في يناير الجاري واستمراره لنهاية الموسم الحالي حيث سيكون الأهلي مجبرا على فسخ تعاقد اللاعب، بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب في الموسم المقبل“.