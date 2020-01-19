التشكيلة المتوقعة لمباراة المقاولون العرب ضد الأهلي اليوم في الدوري المصري

يواجه النادي الأهلي نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري.

ويقدم النادي الأهلي موسما مميزا تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فيلر، حيث نجح في تحقيق الفوز في 11 مباراة متتالية، ليتربع على قمة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة.. ويُعد الفريق الأحمر الأقوى هجوميا بعدما سجل 33 هدفا ودخل مرماه هدفان فقط ولم يتعادل أو يخسر في أي مباراة.

في المقابل، يتواجد المقاولون العرب خلف الأهلي حيث يمتلك ”ذئاب الجبل“ 29 نقطة من 13 مباراة حقق الفوز من خلالها تسع مباريات مقابل تعادلين وخسارتين.

الأهلي التقى بالمقاولون العرب على مدار 72 مباراة، حقق الأهلي الفوز في 50 مباراة، وكان التعادل حاضرا في 15 مباراة، بينما فاز ذئاب الجبل في 7 مباريات.

ونجح نجوم الأهلي في زيارة شباك المقاولون في 125 مناسبة في تاريخ مواجهات الفريقين، بينما اكتفى المقاولون العرب بتسجيل 42 هدفا في شباك الفريق الأحمر.

موعد مباراة المقاولون العرب والأهلي

تنطلق مباراة المقاولون العرب والأهلي في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت، بتعليق مؤمن حسن ومحمد الكواليني.

التشكيلة المتوقعة للأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمد هاني – علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانغ – محمد مجدي ”أفشة“.

خط الهجوم: حسين الشحات – جونيور أجايي – مروان محسن.