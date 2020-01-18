تأجيل مباراتي الأهلي أمام إنبي والزمالك ضد المصري في الدوري لأجل غير مسمى

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي، والأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة.

جاء القرار ضمن التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي مؤخرا والتي ساهمت في زيادة الضغط على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية، وفقا لما أعلنه الاتحاد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت.

وأضاف البيان: ”التأجيل جاء أيضا انطلاقا من الشفافية التي يعتمدها الاتحاد في عمله ودعما للأندية المصرية المشاركة في البطولات الخارجية والتي تتسم مواقفها بالحساسية في تلك البطولات“.

وتابع: ”كما تزامن القرار مع الخطاب الوارد من هيئة ستاد القاهرة يطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي مع إنبي لما بعد يوم 25 يناير لارتباطه بالتزام طوال الفترة من 21 حتى 25 يناير الحالي“.

وكانت إدارة المسابقات قد قامت بمراجعة مواقف كل الأندية المصرية المشاركة في بطولات خارجية، على ضوء التعديلات التي أجراها مؤخرا الاتحاد حيث اطمأنت لموقف بيراميدز متصدر مجموعته في الكونفدرالية، كما أن قرعة البطولة العربية قد أوقعت الإسماعيلي والاتحاد السكندري المصريين في مواجهة بعضهما ما يعني أن ناديا مصريا سيصعد للدور المقبل.

بعد التعديلات الجديدة، يلتقي الزمالك مع مازيمبي يوم 24 يناير في مباراته المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، فيما يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب مساء غد الأحد، ثم يواجه النجم الساحلي يوم 26 يناير في دوري الأبطال.

إلى ذلك، أكد مصدر داخل النادي الأهلي المصري أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قد أبلغ سيد عبدالحفيظ بضرورة التخلص من المغربي وليد أزارو في أسرع وقت ممكن عقب الأزمة الأخيرة التي افتعلها المهاجم المغربي على خلفية استبعاده من قائمة مباراة طنطا الأخيرة بالدوري المصري.

وتابع المصدر لـ“إرم نيوز“، أن المدير الفني السويسري يرغب في فرض الانضباط داخل الفريق والتخلص من المتمردين، وكان آخرهم المغربي وليد أزارو والذي دخل في مشادة قوية مع المدرب عقب استبعاده من قائمة مباراة طنطا، فيما قرر فايلر إعطاء فرصة جديدة للمهاجم صلاح محسن بعدما أبلغ سيد عبدالحفيظ بتمسكه ببقاء المهاجم الشاب والذي كان على مشارف الانتقال لنادي سموحة.

وأردف المصدر أن قرار المدير الفني بالتخلص من صالح جمعة أربك حسابات لجنة التخطيط والتي بدأت في البحث عن لاعب جديد في مركز صانع الألعاب، لافتا إلى أن ما يصعب من مهمة لجنة التخطيط هو عدم قناعة المدرب السويسري بأي صانع ألعاب بالدوري المصري بما فيهم أحمد حمدي لاعب النادي الأهلي والمعار لنادي الجونة والذي أبدى فايلر تحفظه على أدائه وهو ما جعل التعاقد مع صانع العاب أجنبي أمراً لا مفر منه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان النادي الأهلي قد نجح في التعاقد في فترة الانتقالات الشتوية مع الثنائي محمود عبدالمنعم كهربا قادماً من نادي أفيس البرتغالي والسنغالي أليو بادجي لاعب نادي رابيد فيينا النمساوي.