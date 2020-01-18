النادي الأهلي المصري يوافق على رحيل صالح جمعة وحسين السيد

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على رحيل الثنائي صالح جمعة وحسين السيد، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، طلب رحيل صالح والسيد على سبيل الإعارة، في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأفاد المصدر أن صالح جمعة بات غير مرغوب فيه تماما من قبل فايلر، بعد غيابه 4 أيام على التوالي عن التدريبات، وتوقيع عقوبة مالية ضده.

وأوضح ”أما حسين السيد فقرار رحيله جاء بناء على إلحاح منه، في ظل رغبته بالمشاركة في المباريات، وعدم قبوله بالجلوس احتياطيا للتونسي علي معلول“.

وأشار المصدر إلى أن حسين السيد يقترب من الرحيل إلى صفوف إنبي بعد إبداء الأخير رغبة حقيقية في ضمه، في حين لا يزال موقف صالح جمعة غامضا، في ظل تحفظه على الرحيل إلى الإسماعيلي، الذي طلب ضمه من الأهلي رسميا.

ومن جانب آخر، كشفت مصادر ”إرم نيوز“ حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن اعتداء المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي، بالضرب على رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء، في غرفة الملابس، عقب استبعاده من مباراة طنطا الأخيرة في الدوري الممتاز.

وقال المصدر: ”الأمر لم يصل إلى مرحلة التعدي بالضرب كما يدعي البعض على مواقع التواصل الاجتماعي. اللاعب انفعل على فايلر وتسبب في كسر بأحد أبواب غرفة الملابس ما أدى إلى إصابة في يده“.

وأضاف ”لم يحدث أي ضرب، اللاعب وجه السباب للمدير الفني باللغة الفرنسية، ولم يحاول فايلر تبادل الحديث معه وتجاهله تماما، خاصة أنه أخذ قراره بعدم الاعتماد عليه نهائيا، بعد التعاقد مع السنغالي أليو بادجي“.

يذكر أن الأهلي يتربع على صدارة الدوري المصري الممتاز، بالعلامة الكاملة، حيث فاز في 11 مباراة ليجمع 33 نقطة، دون أي تعادل أو خسارة.

أما أفريقيًا، فيحتل الأهلي المرتبة الثانية في المجموعة، برصيد 7 نقاط، خلف النجم الساحلي صاحب الـ9 نقاط في الصدارة، بينما يحتل الهلال السوداني المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وبلاتينيوم في المركز الأخير بنقطة وحيدة.