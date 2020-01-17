الزمالك يعلن إصابة لاعبه وكارتيرون يطالب بالفوز على المصري

طالب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك لاعبي فريقه بضرورة تجاوز عقبة المصري البورسعيدي الذي سيواجهه، يوم الإثنين المقبل؛ من أجل مواصلة التقدم في مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والمنافسة على الصدارة.

وقال الموقع الرسمي للزمالك، اليوم الجمعة، إن كارتيرون عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، اليوم الجمعة، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وأضاف: ”أشاد كارتيرون بمستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد في مباراة الجونة، حيث أكد ضرورة الاستمرار بنفس الشكل خلال المباريات القادمة“.

وطالب المدير الفني اللاعبين بغلق ملف مباراة الجونة والتركيز على مواجهة المصري، وأشار إلى أهمية الفوز بهذه المباراة التي تأتي ضمن الجولة الرابعة عشرة والحصول على النقاط الثلاث.

وستقام المباراة على ملعب ستاد المكس بالإسكندرية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب كل منهما 12 مباراة.

من جانبه، قال محمد أسامة طبيب الزمالك إن عبدلله جمعة الظهير الأيسر الذي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أثناء مباراة الجونة الأخيرة، حصل على راحة من التدريبات.

وأضاف: ”ننتظر نتيجة فحص الأشعة الذي خضع له من أجل معرفة الإصابة بشكل دقيق بالإضافة إلى موعد عودته للتدريبات مرة أخرى“.