موجز أخبار الأهلي والزمالك: تمرد أزارو في القلعة الحمراء.. وبوطيب يصدم الأبيض

أنهى النادي الأهلي الجدل حول هوية مهاجمه الجديد بعدما تعاقد رسمياً مع السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، ولكن الجدل دار حول هوية اللاعب الذي سيرحل عن الأهلي من الأجانب قبل أن يستقر الرأي على رحيل المغربي وليد أزارو.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الخميس 16 يناير 2020:

بادجي ينضم للأهلي وأزارو يتمرد

تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي في صفقة رددت أنها وصلت إلى 2.5 مليون يورو بجانب راتب سنوي للاعب قدره 700 ألف يورو.

ووصل أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي من النمسا بعد مفاوضات قادها مع الفريق النمساوي حسم خلالها الصفقة، كما أعلن الأهلي أنه سيتم إجراء الكشف الطبي للاعب غداً الجمعة تمهيداً لإشراكه في التدريبات واستعجال بطاقته الدولية.

وقرر مسؤولو الأهلي الاستغناء عن خدمات اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق بعد أن تم التعاقد مع بادجي، ولكن الساعات الماضية شهدت أحداثاً مثيرة على رأسها الأزمة الحادة التي نشبت بين أزارو ومدربه السويسري رينيه فايلر بعد استبعاد اللاعب من مباراة طنطا أمس بالدوري.

وانفعل أزارو على مدربه وتسبب في كسر إصبع يده بعدما انفعل وضرب الحائط بيده، كما غاب عن مران الأهلي الذي أقيم اليوم الخميس ليتعرض لغرامة مالية من جانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وقال مصدر مسؤول في النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“: إن أزارو تلقى عرضاً من فريق سعودي ولكن اللاعب يرفض الرحيل وطلب فسخ عقده بالتراضي، وهو الأمر الذي أشعل الأزمة في الساعات الماضية.

واتخذ مسؤولو الأهلي قراراً بإعارة الثنائي صالح جمعة وحسين السيد لاعبي الفريق، بينما تأكدت جاهزية الثلاثي وليد سليمان ومحمود متولي والحارس شريف إكرامي بعد المشاركة بشكل طبيعي في تدريبات الفريق اليوم الخميس.

بوطيب يصدم الزمالك

وجه المهاجم المغربي خالد بوطيب صدمة لمسؤولي نادي الزمالك بعدما رفض فسخ عقده بالتراضي، وطلب الحصول على قيمة عقده كاملاً إذا استغنى الزمالك عن خدماته وفقاً لعقده مع النادي.

واستقر مسؤولو الزمالك على قيد اللاعب الكونغولي كابونغو كاسونغو مهاجم الفريق في انتقالات الشتاء على حساب التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق.

وحصل الزمالك على راحة من التدريبات اليوم الخميس، قبل الإعداد لمباراة المصري البورسعيدي المقررة يوم 20 يناير الجاري في بطولة الدوري.. وتأكدت إصابة عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق بشد في العضلة الخلفية.

اتحاد الكرة يعدل مواعيد الدوري

أعلن اتحاد الكرة تعديل مواعيد مباريات الدوري المصري بعد قرار الأمن رفض إقامة أي مباريات يومي 24 و25 يناير الجاري سوى لقاء الزمالك ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا.

وقرر اتحاد الكرة تقديم موعد لقاء الأهلي وإنبي بالجولة 15 للدوري إلى يوم 22 يناير الجاري، بجانب تأجيل مباراتي الإسماعيلي في الجولتين 15 و16 للدوري وأيضاً لقاءي الاتحاد.

وتقرر تأجيل مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في البطولة العربية لمدة 48 ساعة لتقام يوم 26 يناير الجاري لأسباب أمنية.

الإسماعيلي يفاوض ثنائي الأهلي

دخل النادي الإسماعيلي في مفاوضات للتعاقد مع ثنائي الأهلي حسين السيد وصالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كما دخل نادي أسوان في مفاوضات للتعاقد مع محمد خالد شيكا صانع ألعاب المصري البورسعيدي؛ من أجل استعارته لنهاية الموسم الحالي بعد التعاقد مع محمد مرسي صانع ألعاب إنبي.

وطلب سموحة التعاقد مع صلاح محسن مهاجم الأهلي على سبيل الإعارة في شهر يناير الجاري.