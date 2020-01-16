4 ركلات جزاء في مباراة واحدة بالدوري المصري (فيديو)

تعادل المصري البورسعيدي 2/2 مع أسوان في مباراة شهدت احتساب 4 ركلات جزاء في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس.

وحصل المصري على 3 ركلات جزاء نفذت اثنتان منها بنجاح مقابل ركلة ناجحة لأسوان لكن التعادل لم يساعد الفريقين في تحسين وضعهما بجدول الترتيب، ويملك المصري، المنافس في كأس الاتحاد الأفريقي هذا الموسم، 16 نقطة في المركز الحادي عشر مقابل 9 نقاط لأسوان القابع في المركز الأخير.

ومنح فادي فريد التقدم لأسوان في الدقيقة 12 بتسديدة منخفضة، ثم حصل المصري على ركلة جزاء لكن سعيدو سيمبوري لاعب بوركينا فاسو سدد فوق العارضة في الدقيقة 25.

وقبل انتهاء الشوط الأول نال المصري ركلة جزاء أخرى بعد عرقلة الحارس مسعد عوض للنيجيري أوستن أموتو ونفذ عمرو موسى الركلة بنجاح ليدرك التعادل.

وفي الشوط الثاني نال أسوان ركلة جزاء نفذها محمد جابر قبل مرور ساعة، لكن بعد 5 دقائق احتسب الحكم ثالث ركلة جزاء للمصري وسجل منها موسى هدفه الثاني.