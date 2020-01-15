هدف مباراة الأهلي وطنطا: 1/0 للفريق الأحمر (فيديو)

وضع حسين الشحات صانع ألعاب النادي الأهلي فريقه في المقدمة أمام طنطا، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الـ13 للدوري المصري.

وأحرز الشحات هدفه من متابعة لركلة الجزاء التي أضاعها في منتصف الشوط الأول.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 10 مباريات، بينما يأتي طنطا في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط من 12 مباراة.

ويعود الأهلي إلى منافسات الدوري المصري بعد تعادله أمام بلاتنيوم ستارز الزيمبابوي بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، لتتعقد وضعية الفريق في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه ناديي الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي.