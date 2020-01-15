اتحاد الكرة يكشف سر اختيار موعد السوبر المصري في الإمارات.. ورفع قيمة الجائزة المالية

كشف محمد فضل، عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، عن قيمة الجوائز التي سيحصل عليها كل من الأهلي والزمالك نتيجة المشاركة في كأس السوبر المصري، الذي سيقام في الإمارات.

وأشار فضل في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل المباراة، إلى أن الجوائز تم زيادتها عن التي حصل عليها الفريقان المشاركان في النسخة الماضية.

وقال: ”الجوائز زادت عن النسخة الماضية، بطل السوبر سيحصل على 500 ألف درهم، بينما سيحصل الوصيف على 300 ألف درهم“.

وبذلك تبلغ قيمة الجائزة المالية التي سيحصل عليها الأهلي والزمالك 3 ملايين جنيه ونصف الجنيه تقريبا، الفائز ينال مليونين و160 ألف جنيه، والباقي للخاسر.

وأردف: ”البطل سيحصل على زيادة 150 ألف درهم مقارنة بالنسخة الماضية التي كان يحصل خلالها على مبلغ 350 ألف درهم، وهو ما يدل على تقدير المسؤولين في الإمارات لقيمة الأهلي والزمالك“.

وعن سبب اختيار موعد وملعب السوبر، شدد فضل: ”تم الاستقرار على إقامة السوبر في العشرين من فبراير 2020 لأنه يوم مميز“.

وتابع: ”بالنسبة لاختيار الملعب، الإمارات تمتلك ملاعب على مستوى عال من الجودة والتميز“.

وواصل: ”اختيار ملعب محمد بن زايد تم بعد زيارة للجنة التي تواجدت في دولة الإمارات، لأنه تم بناؤه بمواصفات عالمية، إلى جانب سعته التي تصل إلى 37 ألفا“.

وأتم: ”المباراة ستدار بطاقم تحكيم أجنبي إلى جانب تطبيق تقنية الفيديو خلال اللقاء“.

ويلعب الفريقان المصريان في ملعب محمد بن زايد في الـ20 من فبراير المقبل مباراة السوبر المصري لموسم 2019-2020، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

وسيديرها حكم أجنبي وسُيطبق فيها تقنية الفيديو للمرة الأولى في مباراة بين فريقين مصريين.

ولعب الأهلي ضد الزمالك في سبتمبر الماضي في كأس السوبر لموسم 2018-2019 وفاز الأول بنتيجة 3-2.

واستضافت الإمارات كأس السوبر المصري في 2015 و2017 و2018.

في 2015 تفوق الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-2، وفي 2017 فاز الأخير على الأول بركلات الترجيح، وفي 2018 توج الأهلي على حساب المصري.