التشكيلة المتوقعة لمباراة الزمالك ضد الجونة اليوم في الدوري المصري

يواجه نادي الزمالك نظيره الجونة، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويسعي الزمالك لاستغلال النشوة التي يعيشها الفريق علي المستويين المحلي والقاري، بعد تحقيقه الفوز في 3 مباريات متتالية أمام كل من أسوان وطنطا في الدوري وزيسكو الزامبي في دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، فيما يحتل الجونة المركز الـ12 في جدول الترتيب وفي جعبته 12 نقطة من 12 مباراة حتى الآن.

آخر مواجهة جمعت الزمالك بالجونة كانت في الأسبوع الـ33 من الموسم الماضي، وأهدر الأبيض نقطتين بعد التعادل (2-2)، لتتقلص فرص تتويجه بلقب الدوري الذي ذهب للأهلي.

واستضاف ملعب الجونة أربع مواجهات بين الفريق الساحلي والزمالك في الدوري المصري، ولم يحقق الأبيض سوى انتصار وحيد، مقابل التعادل في مواجهتين والخسارة في مباراة.

جميع المباريات الـ10 التي جمعت الفريقين شهدت أهدافا، فلم تتحقق نتيجة التعادل السلبي مطلقا، وجاءت التعادلات الأربعة إيجابية بواقع 3 تعادلات بنتيجة 1-1 وتعادل وحيد بنتيجة 2-2 في المباراة الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك والجونة

تقام مباراة الزمالك والجونة في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، ضمن مباريات الجولة الـ13 للدوري وتذاع على قنوات تايم سبورت وأون سبورت.

وجاء التشكيل المتوقع للأبيض كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، يوسف أوباما أو ”إسلام جابر“.

خط الهجوم: مصطفى محمد.