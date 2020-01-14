موجز أخبار الأهلي والزمالك: تطورات صفقة المهاجم في القلعة الحمراء.. وحقيقة رحيل عواد عن الأبيض

مازال ملف المهاجم السوبر حديث الساعة في النادي الأهلي المصري بعد أن تناثرت الأنباء حول اقتراب الفريق الأحمر من حسم صفقة التعاقد مع لاعب أجنبي مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020:

آخر تطورات صفقة المهاجم السوبر في الأهلي

لا صوت يعلو فوق صوت صفقة الأهلي السوبر المقرر التعاقد معه في شهر يناير الجاري لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

ونشر أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي عبر حسابه بموقع إنستغرام صورة له وهو في منطقة ثلجية، ما يؤكد وجوده في قارة أوروبا لحسم ملف المهاجم السوبر.

وأصدر نادي سسكا صوفيا البلغاري بيانا رسميا أكد خلاله أن لا نية لبيع المهاجم الجامبي علي سوي للنادي الأهلي، بعدما تلقى 3 عروض للاستغناء عن خدماته.

وذكرت مصادر داخل النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ أن القلعة الحمراء بدأت المفاوضات مع المهاجم السنغالي أليو بادجي نجم رابيد فيينا النمساوي، لضمه في شهر يناير الجاري، ولكن الأمور لم تُحسم بعد.

وخرج من الصورة المهاجم النيجيري بليسينج إيليكي لاعب لويزيرن السويسري بعد مغالاة ناديه، بينما يحاول الأهلي حسم الصفقة في الساعات القادمة لينتظم في التدريبات قبل لقاء النجم الساحلي التونسي يوم 24 يناير الجاري في دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه لمواجهة طنطا غدا الأربعاء في الجولة الثالثة عشرة للدوري المصري، وضمت القائمة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لحراسة المرمى وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمود وحيد والتونسي علي معلول للدفاع وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ والأنجولي جيرالدو وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا والنيجيري جونيور أجاي للوسط وصلاح محسن ومروان محسن والمغربي وليد أزارو للهجوم.

حقيقة رحيل عواد عن الزمالك

أغلق أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك الباب أمام رحيل الحارس محمد عواد عن صفوف الفريق الأبيض في شهر يناير الجاري.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إن عواد باقٍ مع الفريق ولا يفكر في الرحيل خلال انتقالات الشتاء، موضحا أن الحارس الدولي ملتزم بعقده ولم يطلب الرحيل.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تشكيلة فريقه لخوض لقاء الجونة غدا الأربعاء في الدوري، وضمت محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي لحراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحازم إمام وأحمد عيد وعبد الله جمعة للدفاع وطارق حامد ومحمد حسن والتونسي فرجاني ساسي ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف إبراهيم أوباما ومصطفى فتحي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وإسلام جابر للوسط ومصطفى محمد وعمر السعيد للهجوم.

الإسماعيلي يوضح حقيقة هروب همام طارق

أوضح النادي الإسماعيلي حقيقة هروب لاعبه العراقي همام طارق للإمارات، وأكد صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي لـ“إرم نيوز“ أن لا صحة لهذه الأنباء، مشيرا إلى أن همام طارق حصل على إذن من الجهاز الفني للسفر للإمارات للعلاج.

وأعلن النادي الإسماعيلي تخفيف عقوبة مدرب الحراس سعفان الصغير التي تعرض لها من جانب لجنة الانضباط بإيقافه لمدة 3 أشهر ليتم عقابه لمدة شهر واحد.

ضربة قوية للاتحاد.. وبيراميدز يحذر لاعبيه

تعرض هشام محمد لاعب وسط الاتحاد السكندري لإصابة قوية بتمزق في العضلة الخلفية تبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع قادمة ليغيب عن المستطيل الأخضر بداية من لقاء بيراميدز بعد غد الخميس بالدوري.

وطالب المدرب الكرواتي أنتي تشاشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز في جلسته مع لاعبي الفريق قبل لقاء زعيم الثغر بضرورة التركيز لتحسين نتائج الفريق في الدوري.

البدري يخطب ود صلاح في إنجلترا

وافق اتحاد الكرة على سفر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر لعقد جلسة مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لإقناعه بالانضمام للمنتخب المصري من جديد، بعد خلافات حادة مع مسؤولي اتحاد الكرة.

ويعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء، لإعلان تفاصيل مباراة كأس السوبر المصري الذي يقام في الإمارات يوم 20 فبراير المقبل.