حقيقة نقل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري إلى الإمارات

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري حقيقة مخاطبة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم من أجل إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المؤجلة من الدور الأول للدوري المصري، والمقرر لها الـ24 من فبراير المقبل في الإمارات بعد أيام من إقامة مباراة السوبر في أبوظبي.

وردا على سؤال حول وجود تجاه باتحاد الكرة لنقل مباراة الأهلي والزمالك بالدوري إلى الإمارات قال فضل لإرم نيوز ”“لا“ لا يوجد تجاه لذلك“.

وتقام مباراة السوبر المصري في الإمارات يوم الـ20 من فبراير المقبل، أما لقاء القمة المؤجل في الدوري المحلي من الدور الأول فسوف يقام فى مصر يوم الـ24 من الشهر ذاته.

وكان محمد فضل، أكد في تصريحات إذاعية سابقة أنه سيتم تطبيق تقنية الفيديو خلال مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي.

وقال فضل: ”تقنية الفيديو موجودة في العالم كله، وكان من ضمن شروطنا خلال التنسيق لمباراة السوبر هو ضرورة الاعتماد على الـVAR“.

وأضاف: ”الجماهير لا تصدق تطبيق تقنية الفيديو في الدور الثاني من الدوري، رغم اتخاذنا خطوات بالفعل لتطبيقه في مصر، وسيصل مندوب الفيفا لتدريب الحكام على الـVAR لمدة 28 يوما لبدء التجارب الفنية“.

ويتصدر الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 30 نقطة من 10 انتصارات متتالية، فيما يحل الزمالك فى المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

يذكر أن الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون سوف يلتقي الترجي التونسي فى لقاء السوبر الأفريقي يوم الـ14 من فبراير المقبل في قطر.