المقاولون العرب يواصل مطاردة النادي الأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري

واصل المقاولون العرب ملاحقة الأهلي، متصدر وحامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بفوزه 3-1 على مستضيفه نادي مصر اليوم السبت.

ورفع المقاولون، المتوج باللقب مرة واحدة، رصيده إلى 29 نقطة من 13 مباراة في المركز الثاني متأخرا بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي خاض عشر مباريات.

وتوقف رصيد نادي مصر عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

وافتتح التونسي سيف الدين الجزيري ثلاثية المقاولون العرب في الدقيقة 14 بعدما استخلص الكرة من مدافعي المنافس وأرسل تسديدة استقرت في شباك عصام ثروت حارس المرمى.

وفي الدقيقة 34 استغل شكري نجيب خطأ من طه عادل مدافع نادي مصر وتقدم بالكرة وسددها بين قدمي الحارس ثروت ليضاعف النتيجة.

وبعدها بدقيقتين أرسل محمد سالم ضربة رأس قوية ارتدت من القائم الأيسر لمرمى نادي مصر لتجد كريم مصطفى ليتابعها في الشباك.

وقلص المهاجم رضا الويشي الفارق لنادي مصر في الدقيقة 62 عندما تابع تسديدة ارتدت من محمود أبو السعود حارس المقاولون.