 بعد الخسارة أمام وادي دجلة.. حسام حسن يستقيل من تدريب سموحة – إرم نيوز‬‎

بعد الخسارة أمام وادي دجلة.. حسام حسن يستقيل من تدريب سموحة

بعد الخسارة أمام وادي دجلة.. حسام حسن يستقيل من تدريب سموحة

المصدر: فريق التحرير

قرر حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة تقديم استقالته من تدريب الفريق، عقب الخسارة أمام وادي دجلة، أمس الأربعاء، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية عشرة للدوري المصري لكرة القدم.

وقدم حسام استقالته من تدريب سموحة إلى فرج عامر رئيس النادي السكندري، إلا أن الأخير رفض طلبه؛ بسبب ضيق الوقت بين المباريات، وعدم الاتفاق مع جهاز فني جديد.

ووفقا لمصدر مقرب من حسام حسن، فإن قائد منتخب مصر الأسبق أصر على الاستقالة، ورضخ فرج عامر لمطالبه، بشرط قيادة الفريق في مباراته المقبلة أمام حرس الحدود.

وستكون مباراة سموحة ضد حرس الحدود هي الأخيرة لحسام حسن مع النادي السكندري، وبعدها يعلن فرج عامر عن اسم مدرب الفريق الجديد.

واجتاز فريق وادي دجلة، الأربعاء، مضيفه سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية عشرة للدوري المصري لكرة القدم.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد دجلة إلى 9 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير، بينما تجمد رصيد سموحة عند 17 نقطة في المركز السابع.

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