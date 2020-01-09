تشكيل الزمالك أمام زيسكو: كارتيرون يبدأ بالقوة الضاربة

سيحاول الزمالك المصري التقدم خطوة مهمة نحو بلوغ دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عندما يستضيف زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى في دور المجموعات، غدا الجمعة.

ويملك الزمالك أربع نقاط من ثلاث مباريات، يحتل بها المركز الثاني في المجموعة متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن مازيمبي من الكونجو الديمقراطية، بينما يملك زيسكو نقطتين في المركز الثالث، متقدما بفارق الأهداف عن بريميرو أوجوستو الأنجولي صاحب المركز الرابع.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الدفع بمهاجمه مصطفى محمد من البداية بدلا من عمر السعيد مع عودة التونسي فرجاني سايسي وطارق حامد لضبط إيقاع خط الوسط والاعتماد على محمود علاء في قلب الدفاع.

كما قرر كارتيرون الاعتماد على حارسه الثاني محمد أبو جبل بدلا من محمد عواد الغاضب من جلوسه بديلا.

ووصف المدرب الفرنسي مواجهة زيسكو بأنها ”مفتاح التأهل“ لدور الثمانية ولا بديل عن الفوز بنتيجتها.

ونقل عنه موقع الزمالك على الإنترنت، اليوم الخميس: ”مواجهة زيسكو صعبة للغاية لذلك قررنا إراحة بعض العناصر الأساسية أمام طنطا في المباراة الأخيرة بالدوري المحلي لاستعادة كامل لياقتهم البدنية. نسعى للفوز فقط“.