 بيراميدز يقفز للمركز الخامس في ترتيب الدوري المصري بفوزه على الإسماعيلي – إرم نيوز‬‎

بيراميدز يقفز للمركز الخامس في ترتيب الدوري المصري بفوزه على الإسماعيلي

بيراميدز يقفز للمركز الخامس في ترتيب الدوري المصري بفوزه على الإسماعيلي

المصدر: رويترز

قفز بيراميدز إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه 1-صفر على الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء.

وسجل المهاجم محمد الجباس الهدف الوحيد قبل 10 دقائق على النهاية بعد تمريرة من صانع اللعب عبد الله السعيد، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 19 نقطة من 12 مباراة.

ويملك الإسماعيلي 14 نقطة في المركز 11 بعد ثالث هزيمة في آخر 4 مباريات، ويتقدم بنقطتين على الجونة صاحب المركز الـ 12 الذي تعادل 1-1 مع أسوان قبل الأخير في وقت سابق، اليوم الثلاثاء.

وتقدم أسوان في الشوط الأول عن طريق محمد الصباحي من ركلة جزاء، وأضاع اللاعب نفسه ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 63 قبل أن يدرك أحمد حمدي التعادل للجونة من علامة الجزاء أيضًا في الدقيقة 78.

وفي مباراة أخرى، تعادل الإنتاج الحربي 1-1 مع المصري البورسعيدي في مواجهة بين فريقين وسط الترتيب.

ويتصدر الأهلي حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية الترتيب برصيد 30 نقطة بعدما حقق علامة النجاح الكاملة في مبارياته العشر.

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