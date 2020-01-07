الموعد والقنوات الناقلة وتطورات موقف محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل جائزة أفضل لاعب أفريقي

تحتضن منطقة سهل حشيش في مدينة الغردقة المصرية احتفالية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ لتسليم جوائز الأفضل للعام المنقضي.

وتشهد الاحتفالية حضور العديد من النجوم وضيوف الشرف وسط صراع مثير على الجوائز المطروحة.. وهو ما ترصده ”إرم نيوز“ في التقرير التالي:

Hey @midoahm, We must emphasize it’s too late to bag a Goal of the Year nomination ???? What a finish! ???? #CAFAwards2019 pic.twitter.com/Fr1bt742vU — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 6, 2020

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق فعاليات حفل الافتتاح بالمؤتمر الصحفي للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ثم يبدأ الحفل في التاسعة مساء.

وتذاع فعاليات الحفل عبرعدة قنوات على رأسها أبوظبي الرياضية 1 وأون سبورت المصرية والرياضية المغربية.

الجوائز المطروحة

أعلن الاتحاد الأفريقي ”كاف“ المرشحين في القوائم النهائية لجوائز الأفضل لعام 2019.

ويتنافس الثلاثي المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو ماني على لقب أفضل لاعب أفريقي للعام المنقضي، بينما تتنافس كل من النيجيرية أسيسات اوشوالا والكاميرونية اجارا نيشوت والجنوب أفريقية ثيمبي كجاتلانا على لقب أفضل لاعبة.

ويتنافس الثلاثي المصري طارق حامد والجزائري يوسف بلايلي والتونسي أنيس البدري على لقب أفضل لاعب داخل القارة، كما يتنافس المغربي أشرف حكيمي والثنائي النيجيري صامويل شيكويزي وفيكتور أوسيمين على لقب أفضل لاعب صاعد.

ويتصارع الجزائري جمال بلماضي مدرب منتخب بلاده مع السنغالي أليو سيسيه مدرب منتخب بلاده والفرنسي نيكولا دوبيه مدرب منتخب مدغشفر على لقب أفضل مدرب، بينما تبقى الجائزة السادسة على لقب أفضل مدرب كرة نسائية بين آلان دجيموفا مدرب منتخب الكاميرون وديساير إليس مدرب منتخب جنوب أفريقيا وتوماس دينيربي مدرب منتخب نيجيريا.

ويتنافس على جائزة أفضل منتخب الجزائر والسنغال ومدغشقر وتبقى الجائزة الثامنة لأفضل منتخب في الكرة النسائية بين نيجيريا والكاميرون وجنوب أفريقيا.

تاريخ الكرة الذهبية

بدأت جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقي بترشيحات من مجلة فرانس فوتبول بداية عام 1970 واستمرت حتى عام 1994، ولكن جائزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ تم إطلاقها بصفة رسمية عام 1992.

ونجح الغاني عبيدي بيليه في التتويج بالجائزة في أول نسخة لها عام 1992 ثم النيجيري رشيدي ياكيني عام 1993 ومواطنه إيمانويل أمونيكي عام 1994 والليبيري جورج ويا عام 1995 والنيجيري نوانكو كانو عام 1996 ومواطنه فيكتور إيكبيبا عام 1997 والمغربي مصطفى حجي عام 1998 ثم عاد كانو للفوز للمرة الثانية عام 1999.

وتوج الكاميروني باتريك مبوما بالجائزة عام 2000 ثم اقتنص السنغالي الحاج ضيوف الجائزة عامي 2001 و2002 وحصد الكاميروني صامويل إيتو الجائزة 3 مرات متتالية أعوام 2003 و2004 و2005 وحصد الإيفواري ديديه دروجبا الجائزة عام 2006 ثم المالي فريدريك كانوتيه عام 2007 والتوجولي إيمانويل اديبايور الجائزة عام 2008 وعاد دروجبا لحصد الجائزة للمرة الثانية عام 2009 وحصد إيتو الجائزة للمرة الرابعة عام 2010.

وسيطر الإيفواري يايا توريه على الجائزة 4 مرات متتالية أعوام 2011 و2012 و2013 و2014 ثم فاز الجابوني بيير إيمريك أوباميانج عام 2015 والجزائري رياض محرز عام 2016 وحصد المصري محمد صلاح الجائزة في آخر عامين 2017 و2018.

موقف محمد صلاح

تقام الاحتفالية وسط تسريبات بفوز السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب مع تأكد غياب الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح.

وجرت محاولات لإقناع جناح نادي ليفربول بحضور الحفل، لكن جميعها لم تكلل بالنجاح.

ونجح ماني في قيادة ليفربول بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وهي نفس إنجازات صلاح، كما أن الثنائي تقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 22 هدفا ولكن ماني نجح في قيادة السنغال لوصافة أمم أفريقيا.

ويتسلح محرز بقيادته الجزائر للتتويج بلقب أمم أفريقيا بجانب الفوز بالرباعية المحلية في العام الماضي الدوري وكأس الاتحاد وكأس الرابطة وكأس الدرع الخيرية.

وقال أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق لإرم نيوز إن الصراع سيكون شرسا بين المرشحين الثلاثة على اللقب موضحا أن محرز وماني ينافسان بقوة على الجائزة.

وأوضح أنه يتمنى بشكل شخصي فوز صلاح ولكن الأمور تبدو صعبة هذه المرة لحصد اللقب.

طارق حامد يطارد بلايلي والبدري

يبحث طارق حامد عن لقب أفضل لاعب محلي داخل القارة بعدما ساهم في تتويج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه طارق حامد منافسة شرسة بين يوسف بلايلي الذي قاد فريقه الترجي التونسي لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا بجانب الفوز مع الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية.

ويتنافس أيضا التونسي أنيس البدري الذي قاد منتخب نسور قرطاج للحصول على المركز الرابع أفريقيا وأيضا قيادة الترجي للتتويج بدوري الأبطال.