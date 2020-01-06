موجز أخبار الأهلي والزمالك: صفقة الشتاء الأخيرة حديث القلعة الحمراء.. ودوري الأبطال يحسم رحيل مصطفى محمد

ازداد الجدل حول هوية الصفقة الثانية والأخيرة للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية بالدوري المصري، بعد التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الزمالك وديسبورتيفو أفيس البرتغالي السابق، بينما حسم نادي الزمالك موقفه من فكرة إعارة مصطفى محمد إلى غلاسكو رينجرز الأسكتلندي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الإثنين 6 يناير 2020:

صفقة الشتاء الأخيرة حديث الأهلي

أصبحت صفقة الشتاء الأخيرة حديث النادي الأهلي بعدما ترددت أنباء حول التفاوض مع السوري عمر السومة، وأيضا لاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس ثنائي الأهلي السعودي.

وتحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في تصريحات لصحيفة سويسرية تابعة لمدينة لويزيرن، مؤكدا أن اللاعب بليسنغ إيليكي مهاجم فريق لويزيرن السويسري بات خارج حسابات النادي الأهلي المصري.

وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“ أن ناديه لم يتحرك بعد للتعاقد مع أي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية، موضحا أن الوقت ما زال مبكرا بخصوص حسم هذه الصفقة، فالانتقالات ما زالت مستمرة لأكثر من 24 يوما.

وأضاف:“ لم نطلب السومة وتافاريس وهدفنا الوحيد أن نلبي احتياجات الفريق في الانتقالات الشتوية، فلدينا مقعد واحد“.

وأعلن النادي الأهلي قيد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق في القائمة الأفريقية، كما شدد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على سفر اللاعب إلى زيمبابوي استعدادا لمواجهة بلاتينيوم يوم السبت المقبل.

واعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن عدم حضور حفل تسليم جائزة الأفضل غدا الثلاثاء في مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر لظروف خاصة.

دوري الأبطال يحسم مصير مصطفى محمد

ربط مسؤولو نادي الزمالك فكرة رحيل مصطفى محمد بمستقبل الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن الفريق سيخوض لقاءين مهمين في دور المجموعات أمام زيسكو الزامبي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا يومي 10 و25 يناير الجاري.

ويدرس مسؤولو الزمالك تأجيل حسم مصير مصطفى محمد لحين نهاية لقاء مازيمبي، خاصة أن الفريق الأبيض سيستفيد ماليا من إعارة اللاعب وحال تبخر أحلام الفريق في دوري الأبطال سيكون الأفضل رحيل اللاعب، بحسب مصدر داخل الفريق لشبكة ”إرم نيوز“.

وأكد أنه حال رحيل اللاعب سيتم قيد الكونغولي كابونغو كاسونغو بدلا منه، وفي حالة اقتراب الزمالك من التأهل سيستمر اللاعب وسيتم ضم لاعب آخر قبل غلق الانتقالات الشتوية وتأجيل رحيل مصطفى محمد إلى الصيف.

وخاض الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة زيسكو بحضور التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط، بجانب تأكد جاهزية حازم إمام قائد الفريق الأبيض والظهير الأيمن.

الإسماعيلي يجدد مفاوضات ديسابر

جدد النادي الإسماعيلي مفاوضات التعاقد مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني الأسبق للدراويش والذي رحل مؤخرا عن قيادة بيراميدز، وأجرى إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي اتصالات مع المدرب الفرنسي لإقناعه بتولي المهمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة معاقبة سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي لمدة 3 أشهر لسوء السلوك، بجانب توبيخ المدرب أدهم السلحدار المدير الفني ولفت نظره.. وقرر النادي الإسماعيلي التقدم بتظلم ضد قرارات اللجنة.

وأعلن السلحدار قائمة فريقه لخوض لقاء بيراميدز غدا الثلاثاء في الدوري، وضمت كلا من: محمد مجدي ومحمد فوزي لحراسة المرمى، وأحمد أيمن، باهر المحمدي، محمد هاشم، إبراهيم أبواليزيد، أسامة إبراهيم، محمود البدري للدفاع، وعماد حمدي، محمد بيومي، محمود دونجا، محمد مخلوف، بيكتي سيلفا، عبدالرحمن مجدي، محمد صادق، محمد حمدي زكي للوسط، و محمد الشامي وحازم مرسي للهجوم.

وأعلن أنتي شاشيتش مدرب بيراميدز قائمة فريقه لمباراة الإسماعيلي وضمت كلا من: أحمد الشناوي ومهدي سليمان لحراسة المرمى، وعلي جبر والإيفواري ولفريد كانون وأحمد أيمن منصور وعمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي للدفاع، ونبيل عماد دونجا ومحمود حماده وأحمد توفيق وعبدالله السعيد والبوركيني إيريك تراوري وإبراهيم حسن وإسلام عيسى والتونسي عمر العيوني للوسط، ودودو الجباس والغاني جون أنطوي للهجوم.

الاتحاد يفاوض مدافع أبها

دخل نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات للتعاقد مع مدافع أبها السعودي اللاعب المغربي أمين عطوشي في شهر يناير الجاري.

وفسخ الاتحاد عقد لاعبه الليبي أحمد شلبي مدافع الفريق في الانتقالات الشتوية.