الأهلي يواصل انتصاراته ويتخطى إف ي مصر ويطير بصدارة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

واصل الأهلي حامل اللقب بدايته المثالية للموسم، وحقق فوزه العاشر على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بالتفوق 3-1 على نادي مصر بعد ثنائية مروان محسن اليوم الأحد.

وسجل النيجيري جونيور أجايي الهدف الأول بتسديدة هائلة في الدقيقة 23، وأضاف مروان محسن هدفين في الدقيقتين 52 و55 قبل أن يقلص أحمد الشيخ الفارق لنادي مصر من ركلة حرة بالدقيقة 57.

وشارك محمود عبد المنعم (كهربا) لأول مرة مع الأهلي كبديل في الشوط الثاني بعد انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لكنه لم يترك بصمة مؤثرة حيث اشترك بعد دخول كل أهداف المباراة.

وبات رصيد الأهلي 30 نقطة من عشر مباريات وبفارق أربع نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني الذي خاض 12 مباراة وتعادل 1-1 مع مصر للمقاصة اليوم أيضا.

ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، بعدما أحرز هدفين قرب النهاية ليهزم طنطا 3-2 ويحقق فوزه الثاني على التوالي رغم غياب أغلب العناصر الأساسية اليوم.