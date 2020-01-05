الزمالك يخطف فوزًا دراميًا من طنطا ويصعد للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري (فيديو)

أحرز الزمالك هدفين قرب النهاية ليهزم طنطا 3-2 ويحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم رغم غياب أغلب العناصر الأساسية اليوم الأحد.

وكاد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك أن يدفع ثمن إراحة اللاعبين الأساسيين بعدما بدا أن طنطا قد يحقق مفاجأة بالتقدم 2-1.

لكن البديل أحمد سيد (زيزو) صنع الهدف الثاني لزميله المغربي محمد أوناجم قبل أن يسجل بنفسه هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

وكان عمر السعيد تقدم بهدف للزمالك ثم جاء تعادل طنطا في نهاية الشوط الأول عن طريق وليد عادل الذي أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 69.

وتقدم الزمالك إلى المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 11 مباراة وبفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب ثاني الترتيب الذي تعادل 1-1 مع مصر للمقاصة اليوم بينما بقي طنطا في المركز 15 وله عشر نقاط.

هدف الزمالك الاول في طنطا pic.twitter.com/w8wEjXXIGj — Mini Goal (@GoalMini) January 5, 2020

هدف طنطا في الزمالك pic.twitter.com/nzTXI3tK8w — Mini Goal (@GoalMini) January 5, 2020

هدف طنطا الثاني في الزمالك 2/1 pic.twitter.com/JvdXjiiDqW — Mini Goal (@GoalMini) January 5, 2020

محمد أوناجم في مرمى طنطا – التعادل pic.twitter.com/JHliF38j2z — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) January 5, 2020

هدف الزمالك الثالث في طنطا 3/2 pic.twitter.com/4OC1MRBpKE — Mini Goal (@GoalMini) January 5, 2020

وفي وقت سابق تعادل المقاولون بعشرة لاعبين، مع مصر للمقاصة ليهدر فرصة الضغط على الأهلي المتصدر.

ولم يحافظ المقاولون على تقدمه بهدف سيف الدين الجزيري في نهاية الشوط الأول واستقبل هدف التعادل عن طريق مصطفى شبيطة بعد مرور ساعة من اللعب.

وازدادت الأمور سوءا لفريق المدرب عماد النحاس بعد طرد المدافع فاروق كابوري بسبب منع فرصة تسجيل خطيرة للمقاصة في الدقيقة 66.

وأخفق فريق المدرب أحمد حسام (ميدو) في استغلال النقص العددي ليكتفي بالتعادل ويصبح رصيده عشر نقاط ويحتل المركز 16 في منطقة الهبوط بعدما بقي بلا فوز للمباراة الثامنة على التوالي.

ويتأخر المقاولون بفارق نقطة واحدة خلف الأهلي حامل اللقب الذي خاض تسع مباريات وسيواجه نادي مصر اليوم الأحد.