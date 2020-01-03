الأهلي يستعيد جهود جونيور أجايي أمام نادي مصر

قال النادي الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن المهاجم النيجيري جونيور أجايي أصبح جاهزا لمواجهة نادي مصر بعد غد الأحد.

وغاب أجايي عن الفوز 2/0 على مصر للمقاصة يوم الأربعاء بسبب إجهاد عضلي لكنه شارك في المران الجماعي للفريق بشكل طبيعي.

ويتصدر الأهلي الدوري بعلامة كاملة بعد الفوز في 9 مباريات ويتفوق بنقطتين على المقاولون العرب الذي خاض 11 مباراة.

وقال الأهلي بموقعه على الإنترنت اليوم الجمعة إن أجاي الذي سجل هدفين وقدّم تمريرتين حاسمتين في 11 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم ”تعافى من إجهاد بعضلات الساق الخلفية وبات جاهزا لمباراة نادي مصر“ صاحب المركز الثاني عشر“.

وبعد المباراة سيتجه الأهلي إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينوم في دوري أبطال أفريقيا يوم 11 من الشهر الجاري.

ويتساوى الأهلي مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني برصيد 6 نقاط بعد 3 جولات في المجموعة الثانية بينما لا يملك بلاتينوم أي نقطة.