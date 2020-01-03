الزمالك يطلب حكاما أجانب لباقي مبارياته في الدوري المصري.. والنادي الأهلي يعلق

رفض نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تعيين حكام مصريين لمبارياته خلال الفترة المقبلة، وتمسك بحكام أجانب؛ خاصة بعد أحداث مباريات الفريق أمام أسوان في بطولة الدوري العام، حيث طرد الحكم اللاعب طارق حامد وألغى هدفا لمحمود علاء ولم يحتسب ضربة جزاء.

وقال الزمالك في بيان رسمي: ”طالب مجلس إدارة الزمالك اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم باستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري، رافضا التعاون مع لجنة الحكام التي يرأسها جمال الغندور بعد الظلم الفادح الذي تعرض له الفريق في مبارياته، وآخرها أسوان، والاختيارات السيئة من اللجنة للحكام، التي تكن العداء لنادي الزمالك وتجامل المنافس وتتعمد عدم احتساب أهداف صحيحة وركلات جزاء صحيحة للفريق، بينما تحتسب أهدافا وركلات جزاء غير صحيحة للمنافس، وذلك بسبب تقديم رئيس نادي الزمالك بلاغا للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة جمال الغندور بعد إرسال الأخير رسائل سب وقذف في حق رئيس النادي المستشار مرتضى منصور“.

ومن جانبه، قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك: ”أتمنى أن يقوم التحكيم بدوره خاصة أن الحكم طارق سامي طرد طارق حامد دون سبب، لن نستكمل البطولة بحكام مصريين بعد ما حدث في لقاء أسوان، وحتى لا يتكرر سيناريو الموسم الماضي الذي تسبب فيه التحكيم بخسارة الزمالك للقب الدوري لصالح الأهلي“.

وأضاف أمير: ”مشوار الدوري لا يزال طويلا وأتمنى أن يحقق الفريق الانتصارات بعد سوء التوفيق الذي لازمه الفترة الماضية، الفريق قادر على العودة لمكانه الطبيعي في البطولة، ولكن كيف يواجه الزمالك فريق طنطا يوم الأحد ولا يوجد نفس فترات الراحة بين الفريقين؟، الزمالك لعب الخميس وسيلعب مباراة طنطا يوم الأحد، وفريق طنطا سيكون مرتاحا من المباريات لمدة أسبوع“.

وقرر الجهاز الفني بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، دخول الفريق في معسكر مغلق بمدينة المنصورة، غدا السبت؛ استعدادا للقاء طنطا، ويواجه الزمالك فريق طنطا على ملعب غزل المحلة، الأحد المقبل، في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك، فوزا ثمينا على نظيره أسوان بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 18 نقطة، وارتقى إلى المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند 7 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير، بفارق نقطة وحيدة عن وادي دجلة الذي يحتل المركز الأخير.

ومن جانبه، علق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي على رغبة الزمالك في تعيين حكام أجانب لمباريات الدوري، قائلا: ”لا بد من تطبيق تقنية حكم الفيديو“VAR“ وهذا لا يعيب أحدا، وهذا لتحقيق المزيد من العدل، قبل أن نفكر في حكم مصري أو أجنبي“.

وأضاف: ”لا توجد أبدا متعة في كرة القدم بأن يأخذ أحد حقا ليس حقه، هناك من يقولون إن هذا من حلاوة كرة القدم وأنا لا أراها ذلك إطلاقا“.