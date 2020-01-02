ترتيب الدوري المصري بعد فوز نادي الزمالك على أسوان (صورة)

أنهى نادي الزمالك سلسلة سلبية بعدم تحقيق الفوز 3 مرات متتالية، بعد الفوز 2/0 على منافسه أسوان، اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل مصطفى محمد وأحمد سيد هدفي الزمالك في الدقيقتين 43 و62، كما شهدت المباراة طرد طارق حامد من الزمالك في الدقيقة 53.

وحقق الزمالك خامس فوز له في الدوري المصري الموسم الحالي، مقابل 3 تعادلات وخسارتين، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع (مؤقتا)، حيث لعب 10 مباريات.

ويتصدر النادي الأهلي جدول الترتيب بعدما حقق العلامة الكاملة (9 انتصارات)، ليحصد 27 نقطة.

ويأتي المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 25 نقطة لكنه لعب 11 مباراة، ويتبعه في الترتيب الاتحاد السكندري ويملك 20 نقطة من 11 مباراة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، ثم سموحة في المركز الخامس وفي رصيده 17 نقطة من 11 مباراة.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على أسوان:

1. الأهلي، 27 نقطة من 9 مباريات.

2. المقاولون العرب، 25 نقطة من 11 مباراة.

3. الاتحاد السكندري، 20 نقطة من 11 مباراة.

4. الزمالك، 18 نقطة من 10 مباريات.

5. سموحة، 17 نقطة من 11 مباراة.