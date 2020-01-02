بيراميدز يسقط أمام حرس الحدود ويتوقف عند المركز الخامس بترتيب الدوري المصري (فيديو)

سجل أحمد شرويدة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية؛ ليقود حرس الحدود لتحقيق انتصاره الأول بعد تعادلين وهزيمتين بالفوز على ضيفه بيراميدز 1-صفر في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس.

وسجل شرويدة هدفا ثانيا في الدقيقة 29 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وتلقى شرويدة تمريرة قصيرة داخل منطقة جزاء بيراميدز واستغل خروج أحمد الشناوي من مرماه؛ ليضع الكرة من فوق رأسه داخل الشباك وحاول عمر جابر لاعب بيراميدز انقاذ الكرة لكنه أكملها داخل الشباك.

وكاد أحمد توفيق أن يدرك التعادل لبيراميدز في الدقيقة الخامسة من ضربة رأس، لكن أحمد السعدني حارس الحدود سيطر عليها.

ولم يستغل السعيد كرة مرتدة من دفاع الحدود ووضعها أعلى العارضة قبل مرور عشر دقائق.

وسدد السعيد كرة قوية مباغته في الدقيقة 25 تصدى لها الحارس السعدني على مرتين.

وتألق حارس مرمى حرس الحدود وتصدى لركلة حرة مباشرة سددها السعيد في الدقيقة 28.

واقترب أحمد فيلكس لاعب الحدود من مضاعفة الغلة لفريقه قبل عشر دقائق من النهاية، لكن تسديدته ارتطمت بإطار مرمى بيراميدز.

وكاد بيراميدز، الذي خاض المباراة الأولى له في الدوري تحت قيادة المدرب الكرواتي الجديد أنتي تشاتشيتش، أن يتعادل في أكثر من مناسبة، خاصة عبر عبد الله السعيد لكن محاولاته لم يكتب لها النجاح.

وكان تشاتشيتش قد قاد بيراميدز للفوز في مباراته الأولى مع الفريق في كأس الاتحاد الأفريقي على المصري البورسعيدي.

ورفع حرس الحدود رصيده إلى 14 نقطة من 11 مباراة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد بيراميدز عند 16 نقطة ومازال في المركز الخامس.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 27 نقطة من تسع مباريات متقدما بنقطتين على المقاولون العرب صاحب المركز الثاني الذي لعب 11 مباراة.