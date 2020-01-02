مهاجم مصري يقلد احتفال غوميز مهاجم الهلال السعودي (فيديو)‎

احتفل المهاجم المصري أحمد عبدالباسط شرويدة لاعب حرس الحدود على طريقة المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز نجم نادي الهلال السعودي، بعد أن سجل شرويدة هدفا في مباراة فريقه مع بيراميدز، في الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري، الخميس.

وسجل أحمد عبدالباسط شرويدة هدفا لحرس الحدود في الدقيقة الثانية من مباراة الفريق ضد بيراميدز، ليحتفل بطريقة غوميز كالأسد الذي ينقض على فريسته، وهي الطريقة التي يعرف بها غوميز، الذي سجل 9 أهداف في الدوري السعودي مع الهلال الموسم الحالي.

وسبق أن تسبب غوميز البالغ من العمر 34 عاما في رعب طفل سعودي بعد احتفاله بهدف في مباراة للهلال ضد الاتحاد في الدوري السعودي، في فبراير الماضي، لكن عقب المباراة، قبّل غوميز الطفل واعتذر له.

ويملك حرس الحدود 11 نقطة في المركز الحادي عشر على ترتيب الدوري المصري، مقابل 16 نقطة لبيراميدز في المركز الخامس.

وجاء هدف شرويدة بعد كرة عرضية من عمرو الحلواني على الرواق الأيسر شتتها دفاع بيراميدز، وارتدت إلى محمد أسامة على حدود منطقة الجزاء حيث أرسلها تمريرة سحرية إلى شرويدة الذي سجلها في شباك أحمد الشناوي رغم محاولات من عمر جابر لتشتيت الكرة.