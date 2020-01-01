حسن حمدي يحكي كيف تدخل حسني مبارك لإعادة عصام الحضري للأهلي.. والحارس يرد بقوة (فيديو)

أعاد حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي المصري الأسبق، الحديث عن ملف رحيل عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر عن القلعة الحمراء في عام 2008 إلى سيون السويسري.

وقال حمدي في تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء، إن الحضري هرب من النادي الأهلي لأنه سيحصل على راتب يقدر بعشر أضعاف راتبه مع الفريق الأحمر وقرر الانتقال إلى سويسرا وفسخ عقده دون إذن.

وأضاف: ”لم أتردد في اتخاذ قرار إيقاف الحارس والتصعيد للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للحفاظ على حقوق النادي، واتخذنا موقفاً ضده لأنه لم يحترم عقده وارتباطه مع الأهلي“.

وروى رئيس الأهلي الأسبق موقفاً عن تدخل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لإعادة الحضري للفريق الأحمر، مؤكداً أن الحضري فاز مع منتخب مصر بلقب أمم أفريقيا وتم تكريمه من جانب الرئيس مبارك الذي طلب منه معرفة مطالبهم أو أي أمور يستطيع تلبيها وطلب الحضري وقتها حل مشكلته مع الأهلي بعد أن تعرض للإيقاف.

وقال حمدي: ”مبارك طلب من زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهوريةـ وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق، حل الأزمة بين الحضري والأهلي، وتواصل معي بالفعل الثنائي لنقل وساطة مبارك“.

وأضاف: ”تحدثت مع زكريا عزمي وطلبت منه إبلاغ مبارك بأن الحارس تقدم بشكاوى دولية ضد الأهلي ولم يلتزم بعقده مع الفريق الأحمر وإذا كان يرضيه ذلك سينفذ طلبه بإعادة الحضري“.

وتابع: ”الرئيس مبارك اقتنع برأيي وقتها وأغلق الملف وأكد احترامه لقراري بعد تصرفات الحضري وأغلقنا هذا الملف لأن الحضري هرب من الأهلي“.

الحضري يرد بقوة

من جانبه، خرج عصام الحضري عن صمته وكتب تغريدات أعقاب تصريحات حمدي فسرها المتابعون بأنها رد على رئيس النادي الأهلي.

وكتب الحضري ساخراً :“الحمد لله برضه إن مبادئ النادي طردت منه الحرامية المختلسين اللي ميصلحوش غير للنصب والسرقة مش لرئاسة أندية محترمة، ولا إيه يا سونة“.

وأضاف :“الناس اللي بتصطاد في الماية العكرة، اللي بيفهم أصلا يعرف إني بتكلم بجد، مبادئ النادي مسمحتش بوجود الحرامية وإني لما برد برد على الشخص مش المكان، وصلت“.

الناس اللي بتصطاد في الماية العكرة ، اللي بيفهم اصلا يعرف اني بتكلم بجد ، مباديء النادي مسمحتش بوجود الحرامية واني لما برد برد على الشخص مش المكان ، وصلت ???? — Essam El-Hadary (@ElHadary) January 1, 2020

رسالة حسن حمدي للخطيب

ووجه حسن حمدي، في حواره التلفزيوني رسالة مهمة لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الحالي وطالبه بالتركيز في العمل فقط للنادي وعدم التأثر بأي شيء خارجي.

وأضاف :“الظروف الآن مختلفة في النادي الأهلي، والخطيب يتعرض للهجوم منذ عامين.. علينا أن ندعمه في مهمته الحالية فالأمور مختلفة تماماً عما قبل“.

وأكد حسن حمدي أنه تمنى أن يلعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بقميص النادي الأهلي، موضحاً أن صلاح صاحب موهبة كبيرة ويملك عقلية رائعة تجعله يتألق في أوروبا.

وأشار إلى أنه كان صاحب قرار الدفع بالناشئين في مباراة الزمالك الشهيرة في كأس مصر عام 1985 التي فاز بها الأهلي بنتيجة 3-2 وتحدى الجميع بعد أن دخل اللاعبون في أزمة بسبب المستحقات وتضامن معهم الراحل محمود الجوهري مدرب الفريق الأسبق.

وأشار إلى أن أحداث ستاد بورسعيد في فبراير 2012 كانت أسوأ حدث واجهه أثناء مسيرته كرئيس للأهلي، موضحاً أنه أدار الأزمة فوراً بالنزول لمقر النادي وتواصل مع اللاعبين في غرف الملابس كما تواصل معه المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري وقتها ووزير الدفاع الأسبق وطلب منه توفير طائرة عسكرية لنقل الفريق من داخل الاستاد.

وأوضح أن المشير طنطاوي تواجد في المطار الحربي قبله وانتظر اللاعبين مؤكداً أن طنطاوي وجه رسالة للاعبين في جلسة استمرت لمدة 10 دقائق وقام بتهدئتهم بعد وفاة 72 مشجعاً.

وأضاف: ”اللاعبون دخلوا في أزمة نفسية والبعض أبلغني بالاعتزال وعدم الحضور إلى مقر النادي ورفضت الأمر بشدة وطالبتهم بالهدوء“.

رسالة مرتضى.. وقرار الانتخابات

وتلقى حسن حمدي رسالة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عبر المذيع أحمد موسى، وقال فيها إن حسن حمدي شخصية محترمة وخسارة أنه خارج السياق.

وأكد حمدي أنه لا يفكر إطلاقاً في خوض انتخابات النادي القادمة عام 2021 بعد اعتزال العمل الرياضي.

مانويل جوزيه

كما أكد حسن حمدي أن المجري هيديكوتي يعد أفضل مدرب أجنبي في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال: ”مانويل جوزيه عندما عرض على مجلس الإدارة من أحد الوكلاء العالميين، كان مدرب درجة ثالثة، وكان مستوى المدربين الأجانب في مصر درجة ثانية أو ثالثة“.

وعن أفضل مدرب في تاريخ الأهلي؟، أجاب: ”من الصعب أن تحدد أفضل مدرب في تاريخ الأهلي، فكل فترة تكون لها حساباتها الخاصة وتقييمها“.

وأردف: ”لكن بشكل عام هيديكوتي يعتبر من أفضل المدربين في تاريخ النادي، وكان يعمل على الجانب الفني أكثر من البدني، ويأتي بعده مانويل جوزيه“.

وأكمل: ”الأهلي الآن أفضل نادٍ في مصر خلال الفترة الحالية ويقدم مستويات رائعة ولا أحد يختلف على ذلك“.

وأشار: ”هناك 3 عوامل لنجاح أي نادٍ في العالم، هي، الإدارة الجيدة والمدير الفني واللاعبون، والأحمر يمتلك كل ذلك“.

بسؤاله هل الأهلي كان يفرغ الأندية من النجوم؟، أجاب: ”لا صحة لهذا، الأحمر لديه كشافون يتابعون معظم الأندية، وفي حالة وجود لاعب مميز نتعاقد معه بالاتفاق مع ناديه“.

وأتم: ”لم أتدخل في اختيار أو فرض أي لاعب على الجهاز الفني للأهلي، طوال فترة تواجدي في رئاسة النادي“.