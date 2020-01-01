المقاولون العرب يتجاوز الاتحاد السكندري ويتصدر ترتيب الدوري المصري ”مؤقتا“

أحرز محمد سمير هدفا بعد مرور ساعة من البداية ليقود المقاولون العرب للفوز 1-صفر خارج أرضه على الاتحاد السكندري، ويتصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مؤقتا اليوم الأربعاء.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 25 نقطة من 11 مباراة متقدما بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي خاض ثماني مباريات، ويلتقي في وقت لاحق اليوم مع مصر للمقاصة.

وظل الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 20 نقطة بعدما تلقى الخسارة الثالثة هذا الموسم.

وتابع سمير ضربة رأس قوية من زميله محمد طلعت بعد تمريرة عرضية من التونسي سيف الدين الجزيري لكن محاولة طلعت ارتدت من يد عماد السيد حارس الاتحاد ليتابعها سمير في الشباك من مدى قريب.

وكاد الاتحاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 16، لكن تسديدة رزاق سيسي القادم من ساحل العاج ارتدت من العارضة قبل أن يبعدها دفاع المقاولون.

وسنحت فرصة مضاعفة النتيجة للضيوف عندما أرسل سمير ركلة حرة رائعة استقرت في يد السيد.

وتألق محمود أبو السعود حارس المقاولون وحول تسديدة قوية إلى ركلة ركنية قبل النهاية بأربع دقائق.

وقال عماد النحاس، مدرب المقاولون في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: ”حصلنا على ثلاث نقاط مهمة للغاية سترفع معنويات لاعبينا قبل المواجهات المقبلة.

”هدفنا البقاء في المربع الذهبي حتى نهاية الموسم. نعيش في ضغط متواصل، تراجعنا للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة وانتصرنا بفضل جهد اللاعبين“.