محمود الخطيب يؤدي مناسك العمرة على ”كرسي متحرك“ (صور)

أدى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، مناسك العمرة، حيث انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس النادي الأحمر في الحرم المكي.

والتقط عدد من المعتمرين صورا تذكارية مع محمود الخطيب، وهم بملابس الإحرام.

وظهر الخطيب في بعض الصور وهو يجلس على كرسي متحرك بسبب مرضه ووجود مشاكل في العمود الفقري.

يذكر أن محمود الخطيب يؤدي مناسك العمرة بدعوة من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكان النادي الأهلي قد أصر بيانا قال فيه إن محمود الخطيب سيعود للقاهرة أواخر الأسبوع الجاري بعد أداء مناسك العمرة.

ومن المقرر أن يتجه محمود الخطيب إلى باريس يوم 25 يناير، للخضوع لفحوصات طبية مرة أخرى لمعرفة مدى تحسن حالته عقب الانتهاء من البرنامج الطبيعي.

ووفقا لبيان النادي فإنه حال التأكد من عدم تحسن حالة الخطيب الصحية، سيخضع لعملية منظار بسيطة في فرنسا.

وخضع ”بيبو“ لبرنامج علاج طبيعي ومائي في القاهرة لمدة 20 يوما، عقب عودته من باريس يوم الثلاثاء الماضي.