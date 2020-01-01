الأهلي المصري يستفسر من صالح جمعة عن صور الملهى الليلي ويحذر كهربا.. ويفاوض مهاجم الصفاقسي (شاهد)

انتشرت صورة لصالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وهو في سهرة في أحد الملاهي الليلة احتفالا بليلة رأس السنة.

وتأتي الصورة في إطار حالة عدم الالتزام التي يعاني منها اللاعب في الفترة الأخيرة، وتسببت في استبعادة الدائم من تشكيل الأهلي منذ بداية الموسم الحالي، إذ لم يشارك صالح في أي لقاء رسمي مع القلعة الحمراء، منذ تولي رينيه فايلر المدير الفني السويسري تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”الصورة المنتشرة لصالح جمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة غير واضحة، وسيتم الاستفسار من اللاعب عن مدى صحتها من خلال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، وفي حال إقرار اللاعب بصحتها وسهره لوقت متأخر من الليل سيتم توقيع العقوبة المناسبة عليه، خاصة أن الأمر تكرر أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، وكان الجهاز الفني الحالي والسابق حذر اللاعب من مثل هذه السهرات، خاصة أنها تؤثر على مستوى اللياقة البدنية له وتجعله عرضة لزيادة الوزن والإصابات“.

وأضاف المصدر: ”صالح جمعة ظهر مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الجديد في بيته وهو يحتفل برأس السنة بصحبة المشجع أمح، وسيتم الاستفسار من كهربا حول مدى صحة أن يكون ظهر مع صالح في السهرة في أحد الملاهي الليلية أم لا، خاصة أن الجهاز الفني حذر اللاعب من الخروج عن النص عند التعاقد معه، وهناك عقوبات رادعة ستطال اللاعب في حالة عدم الالتزام بتعليمات الجهاز الفني والإدارة“.

ويعاني صالح جمعة من التجميد على دكة بدلاء الأهلي طوال الموسم الحالي، رغم حصول أغلبية لاعبي الفريق علي فرصة حقيقة، إلا أن رينيه فايلر المدرب السويسيري للأهلي يرى أن جمعة لا يستحق المشاركة في تشكيل الفريق بسبب زيادة وزنه وعدم الجدية في التدريبات؛ ما تسبب في ضعف لياقته البدنية، وتلقى اللاعب عروضا محلية للرحيل من الفريق على سبيل الإعارة، إلا أنه يرفض الانتقال لأي ناد في الدوري المصري ويتمسك بالاحتراف بالخارج والرحيل بشكل نهائي.

ومن جانب آخر، أبدى النادي الأهلي رغبة قوية في التعاقد مع فراس شواط مهاجم الصفاقسي التونسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليا لتدعيم خط الهجوم، خاصة في ظل وجود رفض من قبل الإدارة لإنهاء صفقة النيجيري إيكيلي بسبب خوضه تجربة احتراف في الدوري الإسرائيلي، رغم تمسك رينيه فايلر بالتعاقد معه.

وقال موقع الصريح أونلاين التونسي، إن الأهلي دخل في منافسة مع أحد الأندية السعودية من أجل التعاقد مع فراس شواط بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع فريقه هذا الموسم في الدوري التونسي، إذ شارك مع فريقه في 7 مباريات بالموسم الحالي سجل هدفين وصنع هدفين آخرين ويبلغ من العمر 23 عاما فقط.

يذكر أن الأهلي قام بتوقيع اتفاقية تبادل لاعبين مع نادي الصفاقسي التونسي، خاصة بعد نجاح الصفقات التي ضمها النادي من هناك خاصة علي معلول ظهير أيسر الفريق ومنتخب تونس، الذي توج بلقب أفضل لاعب محترف في الدوري المصري الموسم الماضي بعد أن قاد الفريق للفوز بالبطولة المحلية وكان هداف الفريق، وأحرز عدة أهداف حاسمة في مشوار البطولة، فضلا عن النيجيري جونيور أجاي.