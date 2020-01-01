التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري

يستضيف ملعب السلام مباراة فريق الأهلي مع نظيره مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

حقق الأهلي الانتصار في 8 لقاءات الماضية، حصد خلالها 24 نقطة، حيث سجل لاعبو ”الأحمر“ 23 هدفا، واستقبل مرماه هدفا وحيدا فقط.

ويدخل الأهلي اللقاء، وبعدد من الغيابات المؤثرة بسبب الإصابات العديدة التي يعاني منها الفريق، وهم رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجاي، وحمدي فتحي، إضافة إلى غياب مدافعه الأساسي أيمن أشرف، بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الاتحاد الماضية.

ومن جانب آخر، يسعى مصر للمقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو، الفوز بالمباراة بهدف الخروج من النتائج السلبية التي يمر بها الفريق في الفترة الماضية.

ويحتل الفريق الفيومي المركز 15 برصيد 9 نقاط، جمعها من انتصارين، و3 تعادلات، وتلقي 5 خسائر.

وأسندت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، مباراة الأهلي والمقاصة إلى الحكم أمين عمر، ويعاونه محمود أبو الرجال وهشام الدسوقي، ومحمود دسوقي، حكما رابعا.

يذكر أن تاريخ مواجهات الأهلي والمقاصة يميل لصالح الأحمر، إذ فاز في 11 مواجهة وتعادل الطرفان في 3 مواجهات، بينما انتصر الفريق الفيومي في مباراة واحدة.

وفيما يلي تشكيل الأهلي المتوقع للمباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – محمود متولي – رامي ربيعة – أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج، وليد سليمان – محمد مجدي ”أفشة“ – أحمد الشيخ.

خط الهجوم: وليد أزارو.