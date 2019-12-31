تردد قناة الزمالك على نايل سات

ظهرت قناة نادي الزمالك المصري على القمر الصناعي ”نايل سات“، تمهيدا للبث المباشر مطلع العام الجديد 2020.

وحلت قناة الزمالك مكان قناة ”دي إم سي كيدز“ التي كانت مخصصة للأطفال، وجاءت باسم (Zamalek Sports).

وتنطلق قناة الزمالك مطلع العام الجديد 2020، بحسب تصريحات نجوم الكرة وبعض الإعلاميين المنتمين للفريق الأبيض.

وفيما يلي تردد قناة الزمالك:

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يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كشف عن مواعيد البرنامج الذي سيظهر من خلاله عبر قناة ”الزمالك“، المقرر انطلاقها خلال الساعات المقبلة مع بداية شهر يناير لعام 2020.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”سأظهر من خلال قناة الزمالك ببرنامج على الهواء كل يوم خميس وجمعة واثنين وثلاثاء الساعة الـ12 ليلا، بعدما رفضت أن يكون البرنامج بشكل يومي“.

وتابع: ”في الفترة السابقة ومن خلال مداخلة واحدة يوميا كنت أحقق أعلى نسبة مشاهدة، البرنامج سيكون سياسيا وقانونيا وفنيا ورياضيا“.

وأضاف: ”بذل أمير مرتضى وشقيقه أحمد جهدا كبيرا، كانا يسهران خارج المنزل في مدينة الإنتاج الإعلامي حتى تظهر الفضائية للنور وتحقيق حلم جماهير الزمالك، تعاقدت مع الإعلاميين الذين كانوا يهاجمونني مثل كريم حسن شحاتة الذي أعتبره مثل ابني وهناك أيضا خالد الغندور وشادي عيسى، أما أحمد الشريف فهو إضافة بالتأكيد ولكن إعلام المصريين هم من يختارون من يظهر على القناة“.

وواصل: ”هناك عقود إعلانية كثيرة تنهال على القناة حاليا والجميع سيحصل على مستحقاته بانتظام، ستكون قناة محترمة خالية من التحيز والتعصب، فهي حلم لكل جماهير الزمالك“.