موجز أخبار الأهلي والزمالك: إصابة سعد سمير تربك حسابات القلعة الحمراء.. والأبيض يتحرك لضم مدافع الإسماعيلي

أصبحت حسابات الانتقالات الشتوية حديث الساعة في ناديي الأهلي والزمالك “قطبي الكرة المصرية” قبل حلول شهر يناير المقبل خاصة مع معاناة الأهلي من إصابة جديدة بغياب المدافع سعد سمير لمدة 8 أشهر بحسب التقديرات بعد إصابته بقطع في وتر إكيليس بجانب رغبة الزمالك بضم لاعب مميز.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالكن اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019:

إصابة سعد سمير تربك حسابات الأهلي

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، اليوم الأحد، إصابة سعد سمير مدافع الفريق بقطع في وتر إكيليس خلال لقاء بلاتينيوم بطل زيمبابوي الذي فاز به الأهلي، أمس السبت، بثنائية دون ردٍ في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب سعد سمير عن المستطيل الأخضر لفترة تصل إلى 8 أشهر كاملة، وأعلن النادي أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة، ومن المرجح أن يتم إجراؤها في ألمانيا.

وأعلن الأهلي أيضًا إصابة لاعبه النيجيري جونيور أجاي في العضلة الخلفية بجانب شكوى عمار حمدي لاعب الوسط من الإصابة، بينما عاد مروان محسن مهاجم الفريق وتعافى من الإصابة، كما تأكدت جاهزية محمود وحيد الظهير الأيسر لخوض لقاء مصر المقاصة، يوم الأربعاء المقبل.

وارتبكت حسابات الأهلي بعد إصابة سعد سمير خاصة في ظل وجود مقعد واحد بالقائمة المحلية للفريق الأحمر بعد ضم محمود عبد المنعم كهربا بعد فسخ عقده مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

ويفكر مسؤولو الأهلي بتجديد مفاوضات التعاقد مع مدافع سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد إصابة سعد سمير، خاصة أن لجنة التخطيط في القلعة الحمراء برئاسة محسن صالح تؤيد هذا الاتجاه بسبب كثرة الإصابات في هذا المركز.

ورشحت لجنة التخطيط عدة أسماء لتدعيم خط دفاع الأهلي في انتقالات الشتاء، وهم: أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي، وأسامة جلال مدافع إنبي، وأحمد رمضان بيكهام مدافع وادي دجلة.

وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ضم مهاجم أجنبي جديد، ورشح بالفعل النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لويزرن السويسري في انتقالات الشتاء.

الزمالك يتحرك لضم مدافع الإسماعيلي

بدأ مسؤولو نادي الزمالك التحرك لضم المدافع باهر المحمدي نجم الإسماعيلي في شهر يناير المقبل لتدعيم مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

وأعلن نادي الزمالك البرومو الخاص بالقناة الفضائية الخاصة في النادي، وأكد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء في كلمة عبر مقطع فيديو أن يوم إطلاق فضائية الزمالك هو الأسعد لجماهير النادي.

وشارك عدد من نجوم الزمالك السابقين والحاليين في مقطع فيديو دعائي للقناة على رأسهم: حازم إمام، وطارق حامد، والتونسي فرجاني ساسي، ومحمود علاء، لاعبو الفريق الحاليون، بجانب اللاعبين السابقين: حازم إمام، وعبد الحليم علي، ومدحت عبد الهادي، وأيمن عبدالعزيز، بجانب أيمن منصور، وأحمد عبد الحليم، وسامي الشيشيني.

بيراميدز يعبر المصري.. وعرض إماراتي للسعيد

نجح بيراميدز بتحقيق الفوز على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية على استاد الإسكندرية ليتصدر ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة.. وسجل لصالح بيراميدز الغاني جون أنطوي، ودودو الجباس، وسجل للمصري البوركيني سعيدو سمبوري.

وقال الكرواتي أنتي تشاتيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، إنه سعيد بتحقيق أول فوز بعد يومين فقط من تولي المهمة، مشيرًا إلى أن المصري خصم قوي وعنيد، وكان قريبًا من الخروج بنقطة، ولكن لاعبيه نجحوا في التسجيل والفوز، وسينظر للمباريات المقبلة، ويتمنى التوفيق مستقبلًا وتسجيل الأهداف، وحصد النقاط والانتصارات المتتالية.

وقال إيهاب جلال المدير الفني لفريق النادي المصري، إنه يهنئ بيراميدز بالفوز، والفريق خاض اللقاء بشكل مختلف فنيًا وتكتيكًا، وأدى اللاعبون أداءً جيدًا في أغلب فترات اللقاء، ولم يتعرض المصري لأكثر من فرصة، ولاعبو فريقه نجحوا في إيقاف خطورة عبد الله السعيد الذي اختفى تمامًا، مشيرا إلى أن المصري قدم مباراة أفضل من الدوري.

وتعرض عمر جابر لاعب فريق بيراميدز لإصابة في ركبته، وأصبح مهددًا بالغياب لفترة عن الملاعب، بينما أعلن الإعلامي أحمد شوبير أن عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز تلقى عرضًا إماراتيًا يهدد انتقاله للزمالك في الموسم الجديد أو البقاء مع فريقه.

الإسماعيلي يحتوي ثورة همام طارق

احتوى النادي الإسماعيلي ثورة لاعبه العراقي همام طارق الذي أعلن الرحيل عن الدراويش بسبب عدم صرف مستحقاته المالية بانتظام، بجانب رفضه خوض بطولة كأس الخليج.

وتعادل طلائع الجيش مع مضيفه أسوان بهدف لكل منهما في لقاء مؤجل من الجولة السابعة للدوري المصري، وأعلن مجدي عبد العاطي مدرب أسوان الاستقالة من منصبه.