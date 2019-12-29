الدوري المصري.. الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته في العام الجديد والزمالك يريد مصالحة جماهيره

يأمل الأهلي حامل اللقب ومتصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بأن يبدأ العام الجديد بمواصلة انتصاراته عندما يحل ضيفًا على مصر للمقاصة ضمن الجولة الـ 11 للمسابقة في أول أيام 2020.

وتنطلق الجولة، غدًا الاثنين، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، بينما سيلتقي مصر للمقاصة مع الأهلي، يوم الأربعاء، أول أيام عام 2020.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متقدمًا بفارق نقطتين عن ”المقاولون العرب“ الذي خاض مباراتين أكثر.

وقال السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي إن فريقه لا يعاني من الغيابات رغم إصابة النيجيري جونيور أجايي، وسعد سمير، خلال الفوز 2-صفر على بلاتينوم من زيمبابوي في دوري أبطال أفريقيا، أمس السبت.

ونقل موقع النادي على الإنترنت عن فايلر قوله، اليوم الأحد:“الجهاز الفني لديه بدائل لتعويض غياب أي لاعب خلال المرحلة المقبلة، ولا نعاني من أي مشاكل فنية بسبب الإصابات قبل مواجهة مصر للمقاصة، والجهاز الفني قادر على تعويض هذه الغيابات عبر وجود بديل في كل مركز“.

وسيغيب سمير عن الملاعب نحو 6 على الأقل، بينما لم يتحدد موقف أجايي من المشاركة أمام المقاصة.

ويعاني المقاصة من سوء النتائج تحت قيادة مدربه أحمد حسام ”ميدو“ حيث يحتل الفريق المركز الـ 14 بتسع نقاط من 10 مباريات.

* الزمالك يسعى إلى مصالحة جماهيره

ويأمل الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك بقيادة الفريق للفوز على ضيفه أسوان، يوم الخميس المقبل، لمصالحة جماهيره بعد تراجع النتائج مؤخرًا.

وتعادل الزمالك مع سموحة والإنتاج الحربي سلبيًا في آخر مباراتين بالدوري بعدما خسر 3-2 أمام طلائع الجيش إلى جانب تعادله 1-1 خارج أرضه مع زيسكو يونايتد الزامبي في دوري أبطال أفريقيا، أمس السبت.

وقال كارتيرون:“الدوري لا يزال طويلًا، وسننافس على اللقب رغم توالي المباريات والإرهاق“.

وتقدم مجدي عبد العاطي مدرب أسوان باستقالته، اليوم، عقب التعادل 1-1 مع ضيفه طلائع الجيش ليظل الفريق في المركز قبل الأخير بسبع نقاط.

وتنطلق مباريات الجولة، غدًا الاثنين، بمباراتين إذ يلتقي نادي مصر مع طنطا، ويحل الإنتاج الحربي ضيفًا على الجونة.

وتقام الأربعاء 3 مباريات، حيث يلتقي الاتحاد السكندري مع ”المقاولون العرب“، والإسماعيلي سيستضيف إنبي قبل ختام مباريات، اليوم، بلقاء المقاصة والأهلي.

ويوم الخميس، يلتقي حرس الحدود مع بيراميدز، والمصري البورسعيدي مع سموحة، والزمالك مع أسوان.

وتختتم الجولة، يوم الجمعة المقبل، بمباراة وادي دجلة وطلائع الجيش.