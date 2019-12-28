ترتيب مجموعة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على بلاتينيوم ستارز (صورة)

تقاسم النادي الأهلي المصري صدارة المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بعد فوزه 2-صفر على ضيفه بلاتينوم من زيمبابوي في الجولة الثالثة، اليوم السبت.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط متساويًا مع النجم والهلال، لكنه يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الفريق التونسي ويتفوق على الفريق السوداني صاحب المركز الثالث.

ويتذيل بلاتينوم المجموعة دون نقاط بعدما تلقى 3 هزائم متتالية.

وسجل وليد سليمان هدفين بواقع هدف في كل شوط إذ وضع بطل أفريقيا 8 مرات في المقدمة بعد 8 دقائق من البداية بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من التونسي علي معلول.

وضاعف النتيجة في الدقيقة 69 عبر ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر عرقلة أحمد الشيخ داخل المنطقة.

وأصيب سعد سمير مدافع الأهلي بعد مرور 18 دقيقة من البداية ليخرج ويشارك بدلًا منه رامي ربيعة العائد من الإصابة.

وأرسل الشيخ تمريرة عرضية في الدقيقة 29 استقبلها سليمان بضربة رأس خارج المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني هاجم الأهلي لكن دون فعالية قبل أن يهدر المغربي وليد أزارو فرصة خطيرة في الدقيقة 84 بركلة خلفية من مدى قريب مرت إلى جوار القائم الأيمن لحارس الضيوف.

وفي الدقيقة الأخيرة أهدر فرصة أسهل من تمريرة عرضية لمعلول، لكن المهاجم المغربي أطاح بالكرة من وضع انفراد أعلى المرمى.

ترتيب مجموعة الأهلي:

1- النجم الساحلي التونسي – المركز الأول برصيد 6 نقاط – له 4 أهداف وعليه هدف.

2- الأهلي – المركز الثاني برصيد 6 نقاط – له 4 أهداف وعليه هدفين.

3- الهلال السوداني – المركز الثالث برصيد 6 نقاط – له 4 أهداف وعليه 3 أهداف.

4- بلاتينيوم الزيمبابوي – المركز الرابع دون نقاط – له هدف وعليه 7 أهداف.