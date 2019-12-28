الإسماعيلي يقترب من قبل نهائي كأس محمد السادس بفوزه على الاتحاد السكندري (فيديو)

اقترب الإسماعيلي المصري من بلوغ قبل نهائي كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مستضيفه ومنافسه المحلي الاتحاد السكندري في ذهاب دور الثمانية اليوم السبت.

ويحتاج الإسماعيلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة التي ستقام في الإسماعيلية يوم 24 يناير كانون الثاني المقبل.

أحرز هدف الإسماعيلي محمد الشامي بعدما تسلم تمريرة بينية رائعة من العراقي همام طارق ليطلق تسديدة أرضية زاحفة لمست يد عماد السيد حارس الاتحاد وسكنت شباكه في الدقيقة 33.

وكاد الشامي أن يفتتح التسجيل بعد عشر دقائق من البداية لكنه أهدر فرصة من وضع انفراد.

ورد خالد قمر مهاجم الاتحاد بضربة رأس في الدقيقة 28، لكنها استقرت في يد محمد مجدي حارس الإسماعيلي الذي ذاد عن مرماه ببسالة.

وأحرز الشامي هدفا ثانيا للإسماعيلي في الدقيقة 43 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وبدأ أصحاب الأرض الشوط الثاني بقوة من أجل إدراك التعادل خاصة في ظل تراجع أداء الإسماعيلي.

وأطلق رزاق سيسي مهاجم الاتحاد القادم من ساحل العاج تسديدة قوية في الدقيقة 54 أبعدها مجدي إلى ركنية.

ولم يفلح ضغط الاتحاد الهجومي طوال الشوط الثاني في إدراك التعادل بعد أن تبارى قمر وأحمد رفعت في إهدار الفرص في ظل تألق دفاع الإسماعيلي والحارس مجدي.