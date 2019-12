بيراميدز ينتظر بصمة تشاتشيتش سريعا في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

‬سينتظر بيراميدز بصمة سريعة من مدربه الجديد الكرواتي أنتي تشاتشيتش، عندما يواجه المصري البورسعيدي في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، غدا الأحد، بعد يومين فقط من تولي المنصب.

وعين بيراميدز تشاتشيتش (66 عاما)، مدرب منتخب كرواتيا السابق، أمس الجمعة، ليخلف الفرنسي سيباستيان ديسابر.

وبدأ تشاتشيتش العمل على الفور وسيقود تدريبات الفريق، اليوم السبت؛ استعدادا لمواجهة مصرية خالصة في الجولة الثالثة بدور المجموعات في كأس الاتحاد الأفريقي.

ويتصدر بيراميدز المجموعة الأولى في كأس الاتحاد بـ6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن المصري، بينما لم يحصد إينوجو رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتاني أي نقطة من مباراتين.

وقاد تشاتشيتش منتخب بلاده في بطولة أوروبا 2016، لكنه أقيل بعد الخروج من دور الـ16 على يد البرتغال، التي فازت باللقب.

وقال تشاتشيتش للصحفيين: ”أدرك طموح بيراميدز وأعرف أنه ينافس على القمة في مصر، وتابعت مبارياته قبل تولي المهمة، وسأسعى لتحقيق أهداف الفريق وتطوير مستواه“.

وأضاف: ”الوقت قصير أمامي قبل مباراة المصري. توليت القيادة قبل ساعات لكن سأحاول استغلال كافة المعلومات المتاحة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة“.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس حاليا في الدوري المصري، بفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر، الذي تتبقى له مباراتان، بينما تراجع المصري للمركز العاشر.

