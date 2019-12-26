النادي الأهلي المصري يوافق على المشاركة في مهرجان اعتزال طارق التائب

وافق النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب على المشاركة في مهرجان اعتزال طارق التائب، لاعب وسط منتخب ليبيا الأول لكرة القدم، ونادي الهلال السعودي، خاصة بعد أن زار اللاعب مقر الأهلي اليوم، وطلب موافقة إدارة القلعة الحمراء على المشاركة في لقاء اعتزاله، في موعد يتم تحديده وفقا للارتباطات الرسمية خلال المرحلة المقبلة.

وعرض سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي الأمر على محمود الخطيب رئيس النادي، والذي رحب بمشاركة الأهلي في مهرجان اعتزال النجم الليبي، في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط بين الأهلي وكل أشقائه من الأندية العربية ونجومها على مدار الأجيال، لا سيما أن المباراة ستقام في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتقديرا للمبادرة الكريمة من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، والذي سيقوم برعاية المهرجان، الأمر الذي يعكس علاقة التآخي والمحبة بين الشعبين، المصري والسعودي.

وعقب موافقة محمود الخطيب، جرى نقاش بين عبدالحفيظ ورينيه فايلر المدير الفني للأهلي، والذي وافق على المشاركة في هذه المباراة، على أن يتم تحديد الموعد المناسب، في إطار الارتباطات المحلية والقارية للأهلي خلال الفترة المقبلة.

ووجه التائب الشكر للأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب، وأنه حرص على أن يطمئن على صحته بعد العودة من رحلة العلاج الأخيرة في فرنسا، وقال النجم الليبي إن اختياره لنادي القرن جاء لقيمته الكبيرة وشعبيته الجارفة في الوطن العربي، وإن هناك ترتيبات خاصة بالمهرجان، وتمنى أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالناديين الكبيرين نادي القرن في إفريقيا ونادي القرن في آسيا، وبتاريخه الذي شهد الكثير من العطاء في الأندية المختلفة وقبلها المنتخب الليبي.