ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز وسموحة ونهاية الجولة العاشرة (صورة)

تقدم سموحة إلى المركز الرابع في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على ضيفه الجونة الذي أهدر ركلة جزاء، اليوم الأربعاء. ‭‭ ‬‬

ورفع سموحة رصيده إلى 17 نقطة من 10 مباريات، بينما توقف رصيد الجونة، الذي كان قد فاز في آخر مباراتين، عند 10 نقاط في المركز 12.

واستعاد بيراميدز نغمة الانتصارات بعد 4 مباريات لم يذق فيها طعم الفوز بالتفوق 1-صفر على ضيفه وادي دجلة بهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح عبد الله السعيد في الدقيقة 75.

ورفع السعيد رصيده إلى 9 أهداف في صدارة هدافي الدوري وهو الهدف 99 له في مسيرته المحلية ليصبح على بعد هدف واحد من دخول نادي المئة.

وتقدم بيراميدز إلى المركز الخامس برصيد 16 نقطة من 10 مباريات، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 6 نقاط في المركز الأخير.

و‭‭‬‬‬فرض حرس الحدود، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، التعادل السلبي على مستضيفه إنبي الذي توقفت سلسلة انتصاراته الأربعة الأخيرة في الدوري.

ورفع إنبي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، بينما رفع حرس الحدود رصيده إلى 11 نقطة في المركز 11. وفاز المصري البورسعيدي، الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين، على مستضيفه طلائع الجيش بهدف دون ردٍ ليتقدم خطوة وسط جدول الدوري.

ورفع المصري رصيده إلى 11 نقطة من 9 مباريات ليتقدم إلى المركز العاشر، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 7 نقاط في المركز الـ 16 بين 18 فريقًا.

ويتصدر الأهلي حامل اللقب المسابقة برصيد 24 نقطة من 8 مباريات، ويليه المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 22 نقطة من 10 مباريات.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: