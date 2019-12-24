أول تعليق من مرتضى منصور على قرار إيقافه 3 مباريات وتعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي‎ (فيديو)

اتهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عددًا من الأشخاص بعمل سحر لفريقه بغرض تراجعه واستمرار نتائجه السلبية، رافضًا تحميل المسؤولية للاعبين أو المدرب.

وتعادل الزمالك، مساء الثلاثاء، مع الإنتاج الحربي سلبيًا ليفقد النقطة رقم 12 خلال الموسم الجاري في 9 مباريات فقط خاضها الفريق الأبيض.

وقال منصور خلال تصريحاته للصحفيين بعد نهاية المباراة، إنه تم قفل شبكة الفريق المنافس بواسطة السحر، جهزه كل من: ”مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ، ورئيس الزمالك السابق ممدوح عباس، وهاني العتال، نائب رئيس الزمالك“ لعرقلة الفريق.

وأضاف مرتضى منصور منفعلًا:“إذا حاولنا لمدة 100 سنة فلن نسجل أهدافًا، والشبكة مغلقة، وما يفعله هؤلاء يعد كفرًا“، مشيرًا إلى أن السحر منع الحكم من احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق“.

وتابع:“سلمنا أمرنا لله، والأزمة ليست في اللاعبين بل فيما يفعله عباس والعتال اللذان أحضرا ساحرًا من نيجيريا، وسيد عبدالحفيظ الذي يتعامل مع ساحر مصري“.

وواصل الزمالك فقد النقاط في مشواره ببطولة الدوري؛ حيث تعادل، مساء الثلاثاء، مع نظيره الإنتاج الحربي خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وعقب التعادل رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 15 في المركز الرابع بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الخامس بالرصيد ذاته.

على الجانب الآخر تحدى مرتضى منصور، اتحاد الكرة المصري، ووصل إلى استاد السلام لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام الممتاز.

وحضر مرتضى إلى الملعب على الرغم من صدور قرار من اتحاد الكرة المصري، بمنعه من حضور المباريات لمدة 3 مباريات، وهاجم منصور اتحاد الكرة، ولجنة الانضباط، ووصف قرارها بأنه باطل.

وقررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة منع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من المشاركة بأي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات، وغرامة 100 ألف جنيه بسبب تجاوزه بحق اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري ولجنة الحكام، ما دعا اللجنة لإيقافه.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري خلال تصريحات صحفية أن لجنة الانضباط ستقوم بتغليظ العقوبة على مرتضى منصور فقط، ولن يتم خصم أي نقاط من نادي الزمالك.