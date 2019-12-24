ترتيب الدوري المصري بعد تعادل نادي الزمالك أمام الإنتاج الحربي (صورة)

واصل الزمالك الغياب عن الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي بتعادله سلبيا، مع مستضيفه الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وخسر الزمالك 3-2 من طلائع الجيش قبل أن يتعادل سلبيا مع سموحة، ثم الإنتاج ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع من تسع مباريات، متساويا مع الإنتاج الذي خاض مباراة أكثر، لكن الزمالك يتفوق بفارق الأهداف.

وأحرز رضا الويشي مهاجم نادي مصر هدفا في الدقيقة قبل الأخيرة ليدرك التعادل لفريقه 2-2 مع ضيفه مصر للمقاصة.

ورفع مصر للمقاصة رصيده إلى تسع نقاط في المركز 13 متقدما بفارق نقطة واحدة على منافسه صاحب المركز 15.

ورفع طنطا رصيده إلى عشر نقاط من عشر مباريات في المركز العاشر مقابل ست نقاط لأسوان متذيل الترتيب الذي خاض تسع مباريات.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 24 نقطة من ثماني مباريات بعد فوزه الكبير 4-صفر على ضيفه الاتحاد السكندري أمس الإثنين.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملا: