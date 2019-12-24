الزمالك يتعادل سلبيا أمام الإنتاج الحربي ويواصل نزيف النقاط في الدوري المصري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مسلسل نزيف النقاط في الموسم الحالي للدوري المصري لكرة القدم، وتعادل مع مضيفه الإنتاج الحربي سلبيًا في الجولة العاشرة للمسابقة المحلية.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من ترجمة الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

ولم تتغير النتيجة في شوط المباراة الثاني، في ظل استمرار سلسلة الفرص الضائعة من الجانبين ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد الزمالك إلى 15 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي، ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 24 نقطة.

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن تعادل طنطا مع أسوان بهدفين لكل منهما، وبالنتيجة ذاتها، تعادل ”اف سي مصر“ مع مصر المقاصة.