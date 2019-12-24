مرتضى منصور يتحدى اتحاد الكرة المصري ويحضر مباراة الزمالك والإنتاج الحربي (فيديو)

تحدى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اتحاد الكرة المصري ووصل إلى ستاد السلام لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام الممتاز.

وحضر مرتضى إلى الملعب على الرغم من صدور قرار من اتحاد الكرة المصري، اليوم، بمنعه من حضور المباريات لمدة 3 مباريات.

وهاجم مرتضى اتحاد الكرة، ولجنة الانضباط، ووصف قرارها، الصادر، اليوم الثلاثاء، بشأن تجميد نشاطه الكروي 3 مباريات، بأنه باطل.

وقررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة منع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من المشاركة بأي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات، وغرامة 100 ألف جنيه.

وكان مرتضى منصور، قد تجاوز بحق اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري ولجنة الحكام، ما دعا اللجنة لإيقافه.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري في تصريحات صفية أن لجنة الانضباط ستقوم بتغليظ العقوبة على مرتضى منصور فقط، ولن يتم خصم أي نقاط من نادي الزمالك.