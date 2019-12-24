عقوبات اتحاد الكرة المصري: إيقاف مرتضى منصور ورضا عبدالعال.. و“توبيخ“ سيد عبدالحفيظ

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 3 مباريات، كما كشفت عن عقوبات ضد رضا عبدالعال المدير الفني لنادي بلدية المحلة وفرج عامر رئيس نادي سموحة.

وكشف اتحاد الكرة عن العقوبات التالية عبر موقعه الرسمي..

وقال اتحاد الكرة المصري إن لجنة الانضباط قررت إيقاف رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما ورد منه في حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة التي خسرها في دوري الدرجة الثانية.

كما أعلن ايقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان مباراتين لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد لجنة الحكام.

ووجهت لجنة الانضباط ”توبيخا“ لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم خلال الفترة الأخيرة، كما حذرته بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك.

وكشف اتحاد الكرة عن منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام وجهاد جريشة حكم مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المحلي.

ومنعت لجنة الانضباط فرج عامر رئيس نادي سموحة من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسئ لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان في الدوري المحلي.