ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي على الاتحاد السكندري (صورة)

اكتسح النادي الأهلي منافسه الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الاثنين.

وسجل الأهلي هدفا وحيدا في الشوط الأول سجله أحمد الشيخ في الدقيقة 45+3.

وأضاف الأهلي 3 أهداف في الشوط الثاني بتوقيع محمد مجدي قفشة ووليد آزارو وعلي المعلول في الدقائق 54، و66، و73 على الترتيب.

ورفع المارد الأحمر سلسلة انتصاراته إلى 8 انتصارات من 8 مباريات، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، ويتقدم بنقطتين عن المقاولون العرب، لكن الأخير لعب 10 مباريات.

ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الثالث ويملك 20 نقطة من 10 مباريات، ثم الزمالك في المركز الرابع وفي جعبته 14 نقطة من 8 مباريات.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوزه الأهلي على الاتحاد السكندري:

1. الأهلي، 24 نقطة من 8 مباريات.

2. المقاولون العرب، 22 نقطة من 10 مباريات.

3. الاتحاد السكندري، 20 نقطة من 10 مباريات.

4. الزمالك، 14 نقطة من 8 مباريات.