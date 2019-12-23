الأهلي يقسو على الاتحاد السكندري ويستعيد صدارة ترتيب الدوري المصري (صورة)

استعاد النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري بعد فوزه الكبير بنتيجة 4/0 على الاتحاد السكندري، اليوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة العاشرة من المسابقة.

وأنهى المارد الأحمر الشوط الأول متقدمًا 1/0 سجله أحمد الشيخ في الدقيقة 45+3.

وانفجر لاعبو الأهلي في الشوط الثاني وسجلوا 3 أهداف، جاء الأول في الدقيقة 54 بتوقيع محمد مجدي قفشة، وأضاف وليد آزارو الهدف الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يختتم علي المعلول رباعية الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وسجل لاعبو الأهلي حتى الآن 13 هدفًا، في حين تلقى الفريق 6 أهداف فقط في الدوري المصري.

وحقق الأهلي فوزه الثامن من 8 مباريات، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، متقدمًا بنقطتين عن المقاولون العرب الذي لعب 10 مباريات.

في حين تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 20 نقطة من 10 مباريات في المركز الثالث.

#الاهلي

هددددددددددددددددددددددددددددددددف الاهلي الاول “ احمد الشيخ ” حسابي الاساسي @hxo45 pic.twitter.com/kvF1GIta1X — افضل حساب لتغطية المباريات ???????? (@hxo45) December 23, 2019

هدف ثاني جميل من الأهلي.. أفشة ???????? pic.twitter.com/qHbtFIaqX6 — Ahly Insider (@AhlyInsider) December 23, 2019

هدف الأهلي الثالث التوربيد أزارو ????☑️ pic.twitter.com/rP3ZOzum8z — Ahly Insider (@AhlyInsider) December 23, 2019