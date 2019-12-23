أهداف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.. 4/0 للمارد الأحمر (فيديو)

سجل أحمد الشيخ الهدف الأول لناديه الأهلي في المباراة التي تجمعه مع الاتحاد السكندري، في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وجاء الهدف في الدقيقة 45+3.

وأضاف محمد مجدي قفشة الهدف الثاني في الدقيقة 54، ووليد آزارو الهدف الثالث في الدقيقة 66، وعلي المعلول في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

ويملك الأهلي 21 نقطة من 7 مباريات في المركز الثاني، بفارق نقطة عن المقاولون العرب الذي لعب 10 مباريات.

#الاهلي

هددددددددددددددددددددددددددددددددف الاهلي الاول “ احمد الشيخ ” حسابي الاساسي @hxo45 pic.twitter.com/kvF1GIta1X — افضل حساب لتغطية المباريات ???????? (@hxo45) December 23, 2019

هدف ثاني جميل من الأهلي.. أفشة ???????? pic.twitter.com/qHbtFIaqX6 — Ahly Insider (@AhlyInsider) December 23, 2019

هدف الأهلي الثالث التوربيد أزارو ????☑️ pic.twitter.com/rP3ZOzum8z — Ahly Insider (@AhlyInsider) December 23, 2019