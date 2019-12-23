 أهداف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.. 4/0 للمارد الأحمر (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.. 4/0 للمارد الأحمر (فيديو)

أهداف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.. 4/0 للمارد الأحمر (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل أحمد الشيخ الهدف الأول لناديه الأهلي في المباراة التي تجمعه مع الاتحاد السكندري، في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وجاء الهدف في الدقيقة 45+3.

وأضاف محمد مجدي قفشة الهدف الثاني في الدقيقة 54، ووليد آزارو الهدف الثالث في الدقيقة 66، وعلي المعلول في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

ويملك الأهلي 21 نقطة من 7 مباريات في المركز الثاني، بفارق نقطة عن المقاولون العرب الذي لعب 10 مباريات.

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